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健身教練課貴為何仍然一堆人報名？ 內行人曝原因：一定要

聯合新聞網 / 綜合報導
健身房示意圖。 圖／聯合報系資料照片
健身房示意圖。 圖／聯合報系資料照片

現在的人越來越注重身體健康，許多人都會利用空閒時間運動，除了到戶外、公園，還有人會選擇上健身房報到，有網友發文透露朋友到健身房想瘦身，如果有請教練的話，一堂課也要1500元左右，一個月下來所費不貲，這讓他好奇想問既然這麼貴為什麼還是很多人甘願去上課？

原PO在PTT寫道，朋友最近考慮去健身房運動瘦身，在那邊看到許多人都有請教練，他好奇查了一下各家健身房的價錢，一堂課都要1500元左右，如果一星期上兩天，一個月就要花費1萬2，這還不包含年費，但原PO發現好像蠻多年輕人都有在上教練課，讓他很想知道「為何教練課那麼貴還超多人都有上？

貼文一出引起網友討論，「沒有自制力吧」、「補習班那麼貴為什麼有人要去補？」、「是花錢的人覺得不貴，市場決定價格，一對一那個價碼算還好啦，沒錢就找團體課嘍」、「真的貴，比學鋼琴還貴，不過這也沒辦法，場地設備至少吃掉30%」、「假設學得好，以後都自己練就賺回來了！健康無價」、「就跟風呀，健身房同時段熟面孔有3成就偷笑了」、「當你錢花了，為了不虧本，就強迫自己去運動」。

不過也有內行人提出關鍵原因，「姿勢錯輕則沒效果，重則身體受傷，省小條花大條可不好玩」、「有的人自以為看看影片就會做了，結果累積一堆暗傷」、「一開始需要學正確姿勢」、「只看影片學一定會有盲點，找個相對專業的第三人在旁邊指點不為過吧」。

PTT 健身

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