他26歲當超商副店長遭嫌沒前途！ 月薪曝光網友兩方爭論

各行各業有不同的艱辛，與生活之間也有密切的關連，許多人考量到家庭，會根據金錢、興趣及能力從事不同的工作。有網友分享，他是一名超商副店長，月薪48K，但女友家人卻希望他轉職，令他懊惱表示「到底該怎麼辦？」

一名網友於《靠北女友》上發文表示，今年26歲的他在某間連鎖超商分店任職副店長，月薪約為48K，但女友家人卻希望原PO換份工作，覺得超商沒前途、未來，要求他去做一個有一技之長的工作。原PO考量到之後計畫報考儲備幹部，月收能達到50K至60K，且辭職後不盡然能找到與現在薪水相同、甚至更高的工作，因此相當煩惱。

網友紛紛留言表示「工作自己做的開心就好」，「行行出狀元，自己做的開心就好.重點是你還有計畫，不用管那種自視甚高的嘴臉」、「未來20年其他產業還會不會在不知道，但是超商應該只會一直進化吧，沒人能阻擋它的腳步」、「便利超商，當儲備幹部可以啊！有了錢還可以自己加盟一家店經營也挺好的」。

但也有網友建議轉行，「26歲還可以吧，如果真的想換，沒經驗可以選擇應徵設備工程師，做久以後可以轉設備商，這是唯一正解」、「技術工作才走的遠」、「貸款去開超商拚看看，或去學其他一技之長」。