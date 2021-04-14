快訊

南科跳電 台電：已恢復供電、尚有一家廠商未復電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中缺水女友想北上到男友家洗澡 因這原因他拒絕遭分手

聯合新聞網 / 綜合報導
男網友住台中的女友希望停水期間能到他家洗澡，但因怕女友知道家住哪裡而拒絕。圖／ingimage
男網友住台中的女友希望停水期間能到他家洗澡，但因怕女友知道家住哪裡而拒絕。圖／ingimage

台灣久旱不雨，中部地區更是缺水，許多民眾怕沒水可用，紛紛買桶儲水。對女性同胞而言，缺水時最怕不能做的事，恐怕是不能洗澡吧。有一位男網友表示自己住台中的女友希望停水期間能到他家洗澡，但原po因怕女友知道他家住哪裡而拒絕，最後兩人就GG了，而原po還不知道原因為何。

原po在「Dcard貼文表示，女友家住台中，因「供5停2」的關係，希望能去原po台北家中洗澡，但原po在社群軟體留言表示拒絕，因為他自覺跟女友的關係沒有那麼熟，而且也怕自己會對女友亂來。女友回說「台北不缺水，幹嘛這麼小氣」，而且「如果真的發生什麼事，也是自己願意的，也不怕原po會怎樣」。

原po跟女友說「台北家是住透天、太好認，讓妳來洗澡，妳就知道我住哪裡了」，此舉讓女友滿受傷的，最後說「算了，我不需要了」。原po還不明究理的問說「什麼不需要了」、「為什麼要跑到那麼遠的地方洗澡」、「妳這樣跑我會擔心妳」。原po表示，這樣一直拒絕她真的很過分嗎，是不是她太無理取鬧了。

貼文一出引起熱議，網友們紛紛留言回應「你是真的老實還是怕她知道你的底，想也知道是藉口而已，都暗示這麼直接了」，有網友質問「為什麼那麼怕她知道你住的地方？都已經進入交往階段了，為什麼你需要害怕你們的感情進展太快？是不是代表你隱藏了什麼，而且情侶發生關係也是正常的，看來問題最大的人不是她，是你」。

更多網友表示「相信進來看文章的男生，多麼希望自己有個女友，然後女友因為自己住的縣市缺水，拜託能到家洗澡」、「你們真是情侶嗎？情侶知道自己家住哪應該還好吧」，不過有網友建議說「小弟也是遇過這種情人啦，交往一年半了最後才讓我知道住家在哪，才讓我從送到巷口晉升到送到家門口，最後發現她家裡還有多一個男人」、「這年頭男生真的要自保，不要引狼入室」。有女網友對限水表示「不洗澡可以忍受，但不能沒水沖廁所」、「不能刷牙」。

原po最後回應自己的想法說

1.遇過超主動的女生，男生基本上招架不住，最好的方式就是不要在同個空間

2.萬一分手對方是恐怖情人無法脫身

3.不是每個男生都想交往後就馬上打炮

4.已經見過面幾次的網友晉升女友

5.財產不露白

6.感情是要長期培養的，不是在一起就什麼都ok

7.請勿雙標

8.跟家人住同一棟6層樓透天是要藏什麼女人呢？充氣娃娃嗎？

9.一堆男生缺女生打炮我可不缺，女生願意不代表我就要跟著願意

缺水 Dcard

相關新聞

台中缺水女友想北上到男友家洗澡 因這原因他拒絕遭分手

台灣久旱不雨，中部地區更是缺水，許多民眾怕沒水可用，紛紛買桶儲水。對女性同胞而言，缺水時最怕不能做的事，恐怕是不能洗澡吧。有一位男網友表示自己住台中的女友希望停水期間能到他家洗澡，但原po因怕女友知道他家住哪裡而拒絕，最後兩人就GG了，而原po還不知道原因為何。

「供5停2」沒熱水洗澡怎麼辦？ 網：可這樣DIY輕鬆洗

台灣近日缺水嚴重，苗栗、台中（含北彰化）地區4月已經開始轉為「分區供水」紅燈，並已啟動「供5停2」，希望能節約用水共體時艱。不過節約用水的同時，網友也不忘搞笑，沒水洗澡也不怕，這樣洗更無妨。

捧場身障人士卻多花3倍錢！ 他得知真相後大笑：很值得

路口和車站附近等人潮聚集處，常常可見兜售零食、面紙等民生物資的身障人士，近日一名網友就分享，自己花了50元和某個叫賣的弟弟買了一條軟糖，隨後他走到附近的超商購物，意外得知原來這家超商就是弟弟的「進貨商」，且自己花了三倍以上的價錢，不過他直呼「很值得」。

半夜被陌生人狂加好友！手機、ID外流女嚇壞 網：有內鬼

隨著科技發展，網路交流更加方便，但也增加個人資料外洩的風險。近日一名女網友發文表示半夜突然被一堆陌生人加Line的好友，讓她嚇壞，貼文引起網友熱烈討論。

溝中抓三點蟹來煮味噌 網：水溝直通大海嗎？

台灣久旱不雨，全台各水庫無進帳，尤其是中部地區包括苗栗、台中（含北彰化）水情燈號4月6日起轉為「分區供水」紅燈，並已啟動「供5停2」，近日雖有颱風形成，但對台灣影響不大，水情依舊不樂觀。缺水歸缺水，生活還是要過下去，有網友信手抓溝中的螃蟹來煮味噌，可想而知是苦中作樂。

台灣人不守交通規則卻乖乖防疫？ 網曝原因：自己會死的才怕

台鐵太魯閣號撞車意外釀成嚴重傷亡，事件發生後，讓不少民眾重新正視遵守交通規範的重要性。不過，一名網友點出，台灣人生性散漫，交通違規案層出不窮，但對於防疫卻異常守規矩，讓他好奇背後原因。話題一出引來網友討論，許多人也直言原因就是「怕死」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。