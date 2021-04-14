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半夜被陌生人狂加好友！手機、ID外流女嚇壞 網：有內鬼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發文表示半夜突然有一堆陌生人突然加她Line的好友，貼文引發熱議。圖片來源／ingimage
一名女網友發文表示半夜突然有一堆陌生人突然加她Line的好友，貼文引發熱議。圖片來源／ingimage

隨著科技發展，網路交流更加方便，但也增加個人資料外洩的風險。近日一名女網友發文表示半夜突然被一堆陌生人加Line好友，讓她嚇壞，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「Line ID被公開在WooTalk」，她在文中說明日前半夜手機突然跳出一堆陌生人加Line好友的通知，「短短15分鐘內就有6個人加我！」原PO徹底嚇壞，幸好其中一位好心的陌生人告訴她有人在匿名交友軟體洩漏她的個資，「有人在WooTalk上面直接把我的Line ID丟上去，就馬上離開⋯」。

原PO當下立刻把Line ID加入好友以及手機搜尋號碼方式通通關掉，而她也發現該散播者甚至知道她的手機號碼，「加我的六個人裡，有兩個是搜尋我『手機號碼』加的！ 就表示冒充我的人擁有我的手機號碼跟ID在WooTalk上面公開！」對此原PO相當意外且害怕，她表示已經很久未使用交友軟體，手機號碼也只有親密朋友知道，「害我心情很低落，一直想到底是誰」。

原PO在其中一名好心陌生人告知下，得知她的個資在交友軟體上外洩，惡劣行徑讓原PO嚇壞。圖／取自Dcard
原PO在其中一名好心陌生人告知下，得知她的個資在交友軟體上外洩，惡劣行徑讓原PO嚇壞。圖／取自Dcard

貼文一出大量網友留言回覆，「明顯是認識的人在搞妳」、「會不會真的是很好的朋友...？」、「應該是熟人做的，或是妳曾經填過什麼問卷，資料外洩」、「一定是熟人，我也被大學同學害過，我直接吿對方妨礙名譽」、「在限時動態發文，PO出那張圖，說『今天連續被好幾個人透過電話號碼或ID加入Line好友，請停止你的行為，如果我再被任何一位陌生人加入好友的話，會馬上報警』」。

交友軟體 個資 Dcard

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