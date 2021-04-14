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微波食品衛生堪憂？店員加熱前「這動作」讓她反胃：超噁心

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名網友抱怨，超商店員加熱微波食物時，使用美工刀劃開封膜的舉動，恐怕有衛生疑慮。 示意圖／ingimage
近日一名網友抱怨，超商店員加熱微波食物時，使用美工刀劃開封膜的舉動，恐怕有衛生疑慮。 示意圖／ingimage

超商的微波食品種類多元、加熱方便，是不少人在忙碌時的最佳果腹選擇。不過，近日一名網友抱怨，每次在超商需要微波時，店員都直接使用美工刀劃開封膜，讓她直呼「超噁」，質疑用割過各種東西的美工刀接觸食物，衛生問題令人堪憂。

該名女網友在網路論壇「Dcard發文表示，自己不常吃超商食品，近日難得買了一碗需要微波的粥，但沒想到店員在問完話後，隨即用從口袋拿出的美工刀在粥上劃破一個洞，讓她當下看到時相當反胃，認為此舉有衛生疑慮。

該網友強調，店員隨身持有的美工刀，肯定割過紙板等各種東西，甚至可能「沾著我的粥，再去刺下一個人的便當」，即使食物還會經過微波，但也不會高溫到有殺菌功效，讓她無奈直呼「超商微波加熱SOP不能再更優化一點嗎？」

該文引來網友留言「聽你這麼一說我才想到」、「現在不都免拆封微波嗎，幹嘛刺洞？」、「被你一講都不敢吃了」等；許多超商同業則出面說明「湯湯水水的便當在回家途中會噴出來，所以不會撕開用割開」、「這種不先開個小洞，會直接在微波爐內炸開」、「很多包裝上寫免拆封的，還是一樣爆給你看」等，解釋背後原因。

而一些店員也指出「我們店有準備一個塑膠餐刀」、「我們店都是用插熱狗的竹籤戳洞」、「我都自己帶一個專門處理食物的美工刀」等，提供不同分店的作法；此外，部分網友則認為「食物跟封膜還有一點空間，戳洞其實不太會碰觸到食物」、「介意的話可以帶回家自己微波」；原PO最後回應，自己以後會少吃微波，或要求讓消費者自己撕膜，甚至可能考慮自備美工刀。

超商 便當 Dcard 食安

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