回收界人人擁透天、開名車？都市傳說真相曝光

常有人說「回收界臥虎藏龍」，很多以為貧苦窮、靠撿回收維生的阿公阿媽，實際上坐擁多棟房產，出入豪車代步……然而這真的是事實嗎？

有網友針對這點在批踢踢發文提問，納悶他從小就聽聞做資源回收的人名下有兩、三間透天、要不就是開名車，「到底是真的還是都市傳說」，希望有網友能佐證一下。

網友紛紛留言舉例，「撿回收很多都是隱藏富豪」、「天母有個大媽開雙B撿破爛，回收物就放進車內」、「都開賓士載回收，你沒看過嗎」、「台中北屯遇過一個六棟的」、「透天是拿來放更多回收」、「透天是倉庫」。

有人則反駁這些都是特例，現在回收價格沒有以前好，物價也較高，很難靠回收買房，「是偶爾會出幾個，但99%是住很慘」、「大概只有不到5%是如此，其他超過95%是真正底端階層」、「二十幾年前還有可能，現在幾乎都是弱勢老人」、「那是以前。以前廢紙一公斤5塊多，透天一棟4百多萬就有。現在哦，能吃飽就偷笑」、「二十幾年前有寶特瓶一塊錢回收政策，那時候撿垃圾真的很賺」。

另有網友認為因果關係錯了，不是「因回收變有錢」而是「有錢人跑去做回收」，「因果搞錯了，有些是有兩三間房子閒不住還去撿回收，傳來傳去就變成撿回收有兩三間房子」、「撿回收撿到買房（X） 包租公婆沒事幹去撿回收（O）」。

不少網友也留言表示回收根本是「有錢人在做身體健康的」，「上次看到有阿伯開Urus撿紙箱、他們只是做興趣」、「上次看到撿破爛的阿婆，衣服都荷葉邊了，幫她捆好回收品結果看到她戴江詩丹頓」、「這種人其實只是生活太無聊，沒事做，撿回收打發時間」、「不用賺錢，撿回收打發時間」。