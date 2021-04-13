帳戶突然多了一萬元...她急問「能用嗎？」 網友揭恐怖後果

打開銀行帳戶竟發現多了一筆「意外之財」？近日，女網友發現自己的銀行帳戶多了一筆一萬元的款項，有別於以往公司匯入薪水都會標明為「薪資」，該款項則是註記了「委代入」、「整批入」兩項資訊，讓她緊張的詢問「想請問有人遇過這個狀況嗎？這筆錢是能花的嗎？」

女網友在Dcard發文表示，日前她打開銀行帳戶時，赫然發現多了一筆一萬元的不明款項，該款項於本月9日時匯入，上頭註記了兩項資訊，分別為「委代入」及「整批入」。原PO表示，若是薪水入帳應會標明為「薪資」，她左思右想仍想不透這筆錢究竟從何而來，便趕緊打電話向銀行客服求助。

對此，銀行人員告知她該款項為「公司入帳」，並請她去詢問以前的公司，但這也讓原PO更加困惑，「可是我之前待的公司沒有積欠我錢，或是什麼理由要給我錢」，苦惱之際便發文詢問廣大網友，「想請問有人遇過這個狀況嗎？這筆錢是能花的嗎？」

文章引發討論，多數網友都建議「先別亂動」，若該款項是「匯錯的」，恐會因此吃上官司，「不確定前都不要動」、「查清楚，不然如果有問題會牽扯法律問題」、「不能花，如果是匯錯，可以被追討。之前上班公司多匯，直接打過來說不還錢要告」，也有人認為「我自己的委託入帳通常是出差費或是特別獎金之類的，建議先去問一下原本的公司」、「整批委代入，也有可能是股息或保單收益」、「說不定你中了載具」、「蝦皮錢包退回自己帳戶也是委代入」。

部分網友也分享類似經驗，「銀行不會跟你說，我之前帳戶也多一筆錢，打去銀行問，銀行說他們不能透露匯款方的資料，只說如果擔心的話那筆錢不要動，然後可以去警局，幸好後來收到匯款方的通知」、「我之前也有一筆委代入，問了好幾個地方都查不到，然後有一次我回學校的系統查資料才發現是學校給的獎學金」。