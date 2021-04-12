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薪水沒入帳！遭公司嗆「妳只關心錢」 她氣炸喊：我當志工？

聯合新聞網 / 綜合報導
每個月的月初都是各家公司發薪水的時間，且會依照各公司的規定日期發放。 圖／ingimage
每個月的月初都是各家公司發薪水的時間，且會依照各公司的規定日期發放。 圖／ingimage

許多人在生活當中，最期待的就是每個月的「發薪日」，但日前有一名女網友發文抱怨，自己本該在每月10號領到薪水，但一直到隔日都沒有收到入帳通知，讓她急得詢問負責薪資的窗口，沒想到對方卻開始瘋狂抱怨，並表明自己「很不高興」，讓她聽了傻眼直呼「當我免費義工是嗎？」

原PO在臉書社團《爆怨2公社》上發文抱怨，自己的公司每月10號給薪，就算遇假日也是假日當天會有薪資入帳，但本月10日卻遲遲不見薪資入帳，便在11日向負責薪資的窗口小姐詢問道「不好意思，想詢問我4/10還沒收到薪資，想請問薪資發放了嗎？如果有發放，但我還沒收到，會不會是這次匯款帳號有誤呢？」

沒想到，對方卻不客氣地回應表示「我對於妳現在關心妳的薪資的這件事，我感到很不高興」，並說明自己禮拜一很忙，還有很多事情要用，更反嗆原PO「妳卻關心妳的薪資？」讓原PO十分傻眼直呼「我不關心我的薪資，不然我要關心什麼，當我免費義工是嗎？」

此文一出，不少網友都回應表示，「跟小姐說：難道我是來做功德的嗎」、「不然關心她投資有沒有賺錢嗎」、「工作不為了錢，難不成是為了身體健康嗎」、「很多小公司的會計都以為自己是老闆娘，然後欺負新人」、「妳就問會計妳自己薪水領了嗎」、「她就負責薪資還出包，問一下都不行喔」。

薪水 薪資 爆怨公社

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