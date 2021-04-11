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花百元洗車！特斯拉車主「下車指點」工讀生 網一看全怒了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友目睹，一位駕駛特斯拉的車主，竟下車對洗車工讀生指指點點。圖／翻攝自爆怨2公社
有網友目睹，一位駕駛特斯拉的車主，竟下車對洗車工讀生指指點點。圖／翻攝自爆怨2公社

民眾洗車除了自助式，也可以選擇專人服務，不過近日一名網友目睹，一位特斯拉車主竟在工讀生洗完車後，下車指點要擦拭哪裡，掀起大批網友熱烈討論。

該名網友在臉書社團「爆怨2公社」PO文表示，日前到加油站洗車，沒想到卻出現排隊情況，原來是一位駕駛特斯拉的車主，竟對2名洗車工讀生指指點點。

原PO無奈地說，「親愛尊貴的特斯拉車主，您才花100塊機器洗車，擦車時對工讀生就像尊貴的老闆一般指指點點，在您後面已經排了兩台車，等了10分鐘了，真是100塊的消費，500塊的享受」。

照片曝光後，引起網友批評，紛紛留言「有錢買名貴車，沒錢去汽車美容」、「都開特斯拉了...還省這種小錢幹嘛呢？」、「100塊要指點人家，回家自己洗啦」、「加油站洗車不是都坐車上，還專程下車監工喔」、「開名車在那邊花100塊洗車還要求那麼多，看著讓人感到心酸」。

特斯拉 車主 爆怨公社 加油站

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