惡鄰居拿「萬用鑰匙」偷水 被抓包竟嗆：以前住戶都給用！

缺水現象持續延燒，部分縣市都開始實施「供5停2」限水措施，水資源顯得格外珍貴。不過近日一名女網友氣憤表示，鄰居買了一把萬用鑰匙，常常跑到她家的室外水龍頭偷水，被抓包後還理直氣壯的嗆聲：「以前的住戶很友善，都讓我們用！」不只讓原PO傻眼，更讓網友們大動肝火。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》指出，家外面有一個室外水龍頭，明明是只分接到她家一戶的水管，但鄰居竟然特地買萬用鑰匙，光明正大的在原PO面前來接水。原PO也曾把鑰匙拔掉，結果被對方告知「以前的住戶很友善，都讓我們用」，讓她好無奈。

但她指出自己膽子很小，不敢正面反抗，只能把水龍頭再升級，換成用鑰匙上鎖的水龍頭，「預防被剪，再下一個等級開放提案喔」。

對此，網友們也為原PO抱不平：「不要臉，水也偷用？這可以告他偷竊喔」、「他會不會又去打一副鑰匙」、「叫他水費出一半啊 」、「自家的水，為啥要給他人使用？又不是嫌錢太多，友善不代表要做公益」。

也有人建議她：「貼個公告，私人水源禁止使用，否則就是竊水，然後裝監視器，錄到就告」、「外面放個投幣的盒子，寫著良心水」。