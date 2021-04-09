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冒用照片沒違法？ 她自揭被盜照三年：每天都很害怕

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友透露，自己被他人冒用照片長達三年，讓她不堪其擾。 示意圖／ingimage
一名女網友透露，自己被他人冒用照片長達三年，讓她不堪其擾。 示意圖／ingimage

許多人喜歡透過社群媒體分享生活，不過，公開照片被有心人士盜用的事件層出不窮。一名女網友就透露，她遭不明帳戶盜用照片長達三年之久，對方甚至掌握了自己的住家位置、就讀學校等資訊，還冒用她的名義和男網友曖昧、傳裸照，讓她實在不堪其擾。

該名女網友在網路論壇「Dcard發文表示，兩年前她第一次發現自己被人盜照，對方在常見的通訊軟體、手機遊戲及各種交友app，都冒用她的照片與網友交流，還在遊戲連線時發出不雅聲音、和各縣市的男生搞曖昧、交往，且對方知道她許多私人資訊，包含住家地址、學校、年紀等，並封鎖該女網友的社群帳號，避免所作所為被本人發現。

女網友強調，之前一知道自己被盜照時，她隨即請大家幫忙檢舉，時隔一年多，原先以為事情已經平息，卻發現對方行徑越來越誇張，還會用自己的名義傳裸照給他人，甚至有人被盜照者欺騙感情，氣憤跑到她的學校找人，差點釀成危險，讓女網友直呼「根本是拿我的名譽來玩」。

女網友無奈說道，她每天都很害怕，感覺有人正在監視著自己，但不知道對方究竟是誰，雖然想過要報警查出ip位置，但警方認為，以目前情況而言並未違反刑法規定，因此派出所無法受理，若確定要提告，得先蒐集明確證據並查明對方身分，否則難以起訴。

女網友的遭遇引來許多回應，不少人留言「太噁心了」、「好可怕的人」、「帳號設私密帳號吧」；而針對警方說法，部分網友則點出「妳本來就有權利『澄清被盜用的帳號』跟『真正本尊』的差異」、「照片是一種『個資』，使用、冒用個資，當然就違反個人資料保護法」、「違反刑法，警方本來就有受理的義務」、「光論照片，怎麼會只有民事呢」等，提醒女網友還是要趕緊報案。

裸照 個資 社群媒體 Dcard

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