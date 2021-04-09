他在涼亭赫見紙袋裝神像 網曝可怕後果：千萬別碰

常聽人說不是自己的東西不要亂撿，尤其是神像更是不要亂碰，一名網友就在臉書發文，昨（8）日在一處涼亭吃午餐，發現地上有個紙袋，裡頭裝著一尊神像，求助村莊裡的宮廟和前輩但沒有人能處理，讓他不知道如何是好，而鄉民們也很驚訝原PO竟然大膽地觸碰神像。

原PO在臉書「靈異公社」貼出幾張照片，一只紙袋裡裝著一尊鐵製神像，他說平常看到落難神明都不敢多待，碰也不敢碰，但這次不知道為什麼，就是有一種想幫祂處理的感覺。

他求助村莊裡幾間廟宇和前輩，還有身邊拜很大的朋友，但沒有一個人知道該怎麼辦，網友們也議論紛紛，「敢拿起來佩服你的勇氣」、「摸祂拿出來的你才可怕吧」、「這種我通常不會去動祂了，自己能力不到哪裡無法幫祂處理」、「這尊應該是三鳳宮分靈的三太子」、「不是你的東西幹嘛碰祂？還拿出來拍」，還有人警告「不怕鬼神，只怕有人跑出來說他的古物被你弄壞了，要賠償幾百萬」。

也有網友建議「拿去大廟吧，廟會幫你處理，幫祂也算幫自己積陰德」、「既然已經動了那就拿到大廟問吧，如果大廟問你要不要留著供奉（一般是不會），那就說你不方便」、「拿去佛具店，有的會幫忙處理」、「先交警察吧！到時候沒人認領，再找間廟宇問看看神尊是跟你有緣還是怎樣再做處理」。

原PO事後補充說明大廟因為不會處理所以不收這尊神像，他暫時先參考網友的留言打電話到三鳳宮詢問，如果沒結果就送派出所。