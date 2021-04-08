快訊

英國白金漢宮：菲立普親王逝世 享耆壽99歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被鄰居要求別裝潢！理由曝光 他傻眼問：我租到偷情寓所了？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友近日租了一間房子，因為屋況不好需要重新裝潢，但新鄰居卻以老婆懷孕為由，求他別裝潢。示意圖／Ingimage
一名網友近日租了一間房子，因為屋況不好需要重新裝潢，但新鄰居卻以老婆懷孕為由，求他別裝潢。示意圖／Ingimage

在台灣傳統習俗中，家中如果有孕婦，就不能裝修房子、釘補牆壁或搬動任何重物等，以免冒犯「胎神」。近日有網友要裝潢新家，鄰居就以「老婆懷孕」的理由要求別施工，讓他相當傻眼，並發文抱怨「難道胎神在我家嗎，你們家生小孩關我什麼事」，貼文一出，引發網友討論。

原PO在臉書粉專「靠北婚姻2.0」發文透露，近日新家裝潢遇到麻煩，原因是新鄰居拜託他先不要裝潢，因為自家老婆懷孕快生了，擔憂原PO家裝潢會「驚動胎神」。

對此，原PO感到相當困惑，「小弟在想，如果胎神在我家你才要擔心吧？我只是要裝潢我家又不是裝潢你家，況且胎神在我家這件事就更玄了，難不成我租的這間之前是他老婆跟老王的偷情寓所，他們家生小孩干我屁事？」

貼文一出，許多網友紛紛表示，「現在說懷孕驚動胎神，孩子生下來就是驚動嬰兒了」、「建議快點用一用，小孩出生，嬰兒睡不好，媽媽產後憂鬱，全部找上你」、「我懷孕的時候自己家就在裝修著，也沒事啊」。

但也有網友建議雙方應各退一步，互相諒解，「有些人就是會介意，你可以把施工日期跟時間給鄰居，請他們如果真的介意，那段時間看能配合不待在家嗎？」、「可能有些人會比較在意胎神這種事情，如果裝潢能緩，可以考慮互相一下，或許以後也會有拜託鄰居幫忙的時候」。

懷孕

延伸閱讀

妻疑媽與夫出軌 媽瞞懷孕突生子 看到嬰兒即崩潰：眼睛像我老公

家暴夫在家裝20台監視器 女星懷孕6個月遭威脅：太恐怖

相關新聞

悠遊卡遺失被盜刷！她想報警遭同事阻止 理由讓人聽了氣炸

悠遊卡不僅能搭捷運、公車、火車，還能夠用來消費購物，可說是非常方便的載具，不過也要當心萬一遺失了可能會被盜刷。一名女網友就是因為弄丟卡片還遭盜刷，讓她氣得想報警，但同事卻勸阻不要浪費時間，讓她聽了很無言，不過貼文一出眾人一面倒地力挺原PO報警。

冒用照片沒違法？ 她自揭被盜照三年：每天都很害怕

許多人喜歡透過社群媒體分享生活，不過，公開照片被有心人士盜用的事件層出不窮。一名女網友就透露，她遭不明帳戶盜用照片長達三年之久，對方甚至掌握了自己的住家位置、就讀學校等資訊，還冒用她的名義和男網友曖昧、傳裸照，讓她實在不堪其擾。

他在涼亭赫見紙袋裝神像 網曝可怕後果：千萬別碰

常聽人說不是自己的東西不要亂撿，尤其是神像更是不要亂碰，一名網友就在臉書發文，昨（8）日在一處涼亭吃午餐，發現地上有個紙袋，裡頭裝著一尊神像，求助村莊裡的宮廟和前輩但沒有人能處理，讓他不知道如何是好，而鄉民們也很驚訝原PO竟然大膽地觸碰神像。

被鄰居要求別裝潢！理由曝光 他傻眼問：我租到偷情寓所了？

在台灣傳統習俗中，家中如果有孕婦，就不能裝修房子、釘補牆壁或搬動任何重物等，以免冒犯「胎神」。近日有網友要裝潢新家...

不給錢儲值遊戲！孩咒爸媽「趕快往生」 網無言：我也曾這樣

有不少兒童、青少年容易過度沉迷電玩遊戲，甚至會瞞著爸媽花錢儲值，一旦爸媽出手制止，他們的逆反心理就會升級。有網友近日在遊戲群組看到一段對話...

學生情侶頂樓「疊疊樂」被目睹 網勸：一樓還有一樓高

學生時代談戀愛適合去哪約會呢？有一對高中生情侶近日在一棟住宅屋頂上沉溺兩人甜蜜世界，殊不知附近住戶從窗外往下眺望，目睹熱戀互動過程，畫面公開至網路，引起大家熱議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。