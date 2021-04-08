被鄰居要求別裝潢！理由曝光 他傻眼問：我租到偷情寓所了？

在台灣傳統習俗中，家中如果有孕婦，就不能裝修房子、釘補牆壁或搬動任何重物等，以免冒犯「胎神」。近日有網友要裝潢新家，鄰居就以「老婆懷孕」的理由要求別施工，讓他相當傻眼，並發文抱怨「難道胎神在我家嗎，你們家生小孩關我什麼事」，貼文一出，引發網友討論。

原PO在臉書粉專「靠北婚姻2.0」發文透露，近日新家裝潢遇到麻煩，原因是新鄰居拜託他先不要裝潢，因為自家老婆懷孕快生了，擔憂原PO家裝潢會「驚動胎神」。

對此，原PO感到相當困惑，「小弟在想，如果胎神在我家你才要擔心吧？我只是要裝潢我家又不是裝潢你家，況且胎神在我家這件事就更玄了，難不成我租的這間之前是他老婆跟老王的偷情寓所，他們家生小孩干我屁事？」

貼文一出，許多網友紛紛表示，「現在說懷孕驚動胎神，孩子生下來就是驚動嬰兒了」、「建議快點用一用，小孩出生，嬰兒睡不好，媽媽產後憂鬱，全部找上你」、「我懷孕的時候自己家就在裝修著，也沒事啊」。

但也有網友建議雙方應各退一步，互相諒解，「有些人就是會介意，你可以把施工日期跟時間給鄰居，請他們如果真的介意，那段時間看能配合不待在家嗎？」、「可能有些人會比較在意胎神這種事情，如果裝潢能緩，可以考慮互相一下，或許以後也會有拜託鄰居幫忙的時候」。