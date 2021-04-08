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不給錢儲值遊戲！孩咒爸媽「趕快往生」 網無言：我也曾這樣

聯合新聞網 / 綜合報導
一名小孩因為向爸媽索取金錢買遊戲幣被拒絕，竟出言詛咒。示意圖／Ingimage
一名小孩因為向爸媽索取金錢買遊戲幣被拒絕，竟出言詛咒。示意圖／Ingimage

有不少兒童、青少年容易過度沉迷電玩遊戲，甚至會瞞著爸媽花錢儲值，一旦爸媽出手制止，他們的逆反心理就會升級。有網友近日在遊戲群組看到一段對話，疑似是一名小孩抱怨爸媽領了薪水，卻沒給他錢儲值遊戲，氣得罵「希望他們趕快往生」，對話曝光，令不少網友感慨「太悲哀了」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己在遊戲群組看到一段對話，一名小孩抱怨爸媽不給他錢儲值遊戲，還表示爸媽「怎麼那麼機車」，為何每次玩遊戲都要花自己的錢？

該名小孩似乎越想越氣，接著說道「為什麼父母都不讓小孩子亂花錢，真的不懂」，後面還出言詛咒「沒有我爸媽在就好了，希望他們趕快往生」。

該名小孩被爸媽拒絕後，似乎感到很委屈，詛咒爸媽「希望他們趕快往生」。圖翻攝自臉書社團「爆怨2公社」
該名小孩被爸媽拒絕後，似乎感到很委屈，詛咒爸媽「希望他們趕快往生」。圖翻攝自臉書社團「爆怨2公社」

原PO看到這段話嚇了一跳，直言該名小孩怎麼那麼恐怖，「抱怨自己爸媽不給他儲值，然後就...希望爸媽往生！」

貼文一出，許多網友紛紛留言「白養了」、「真傻，沒有爸媽哪來的他...」、「父母只記得養他，忘了最重要的教育」，不過也有網友認為小孩都會這樣想「年輕不懂事，我以前也這樣想過，真的很幼稚」、「不知道是不是小朋友的發言，很多小朋友都會這樣，等到以後長大，他們就知道父母都是為他們好」、「想當初我國中小也是這樣，但還不至於咒父母往生什麼的，這真的是完全在氣頭上失了理智才會有的想法」。

由於對話中不清楚該名小孩的年齡，加上他有說「花過自己的錢」，有些網友也推測，其有出去上班領薪水，「不想被管可以搬出去呀，反正有薪水」、「那不要住家裡啊～想怎麼花就怎麼花，月底吃土不要該該叫」、「既然是自己的薪水，該怎麼規劃利用，是自己的意願，父母確實管太多，但因為這樣詛咒自己的父母，真的不可取」。

爆廢公社

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