學生情侶頂樓「疊疊樂」被目睹 網勸：一樓還有一樓高

學生時代談戀愛適合去哪約會呢？有一對高中生情侶近日在一棟住宅屋頂上沉溺兩人甜蜜世界，殊不知附近住戶從窗外往下眺望，目睹熱戀互動過程，畫面公開至網路，引起大家熱議，還有人勸言年輕人「一樓還有一樓高」。

臉書社團「爆廢1公社」昨（8）日一名網友貼文，「同學。放學趕快回家呀！為什麼要去別人家頂樓玩疊疊樂？」，並附上三張照片，視角由高樓往下，即可見到一棟較低建築，空蕩蕩的頂樓出現一對高中生情侶，兩人書包放置一旁隨地而坐，女學生則是直接坐在男同學身上。

網友們議論此景，打趣說「一樓還有一樓高，你家沒有我家高」、「最安全的地方，就是最顯眼的地方」、「天台放閃，可避免傷害單人狗」、「我只能說，年輕真好」，還有人分享以前當社區保全經驗「遇過國中情侶偷跑到頂樓，然後把安全門上鎖，在上面跳舞給男的看，上去叫他們開門還打算從另一個門跑掉，頂樓有監視器是不知道嗎？」

不過照片隨著鏡頭變焦放大，可見女學生只是親密躺靠著男同學，有人認為該情侶無逾矩行為，留言回應發文者「這樣也能被拍到，真衰」、「沒事，沒事！只是抱抱而已」、「只是重疊，人家沒脫好嗎」。