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一堆餐廳標榜「A5和牛」係金欸？知情人曝便宜真相：要看這兩點

聯合新聞網 / 綜合報導
近來許多餐廳推出5A和牛料理，使網友質疑其品質真假。 圖／pakutaso
近來許多餐廳推出5A和牛料理，使網友質疑其品質真假。 圖／pakutaso

日本和牛油花細緻均勻，入口即化，還帶有特殊香氣，是眾人心中「高級牛肉」的代名詞，其中「A5和牛」更是極品中的極品，不只美味，價格也頗驚人。不過有網友指出，近來許多燒肉、火鍋、丼飯等店，都推出A5和牛的料理，讓她質疑其中是否有詭，結果釣出內行人曝光「便宜和牛」的真面目。

原PO表示，在她的印象中「A5和牛數量稀少並且相當貴」，還有條碼標示可追蹤來源，然而近來許多販售牛肉料理的餐廳通通標榜A5和牛，讓她不禁懷疑「是不是這些餐廳都在騙人把消費者當傻子耍」、「能檢舉嗎」。

她的發問似乎也戳中許多網友心中疑問，不少人吐槽「我們的牛名字叫A5」、「你不知道有個賣牛肉的大廠叫做A5和嗎」、「A5風味，懂？」、「A5大小吧」，甚至有人直言「都假的」、「通常都是A3假A5，反正不仔細看你根本不知道，而且最好比日本還便宜，當我們沒去日本吃過喔」、「講真的，我也覺得近期A5和牛遍地開花，量最好有這麼多」。

有網友則認為大多是真的，只是切太薄失去口感，此外品牌也有差，「滿多真的啦，只是有些切的有夠薄，吃起來就不好吃了」、「單純A5沒少到貴到那種地步啦，A5也有分等級，我看台灣進的A5普遍等級不高」、「品牌、部位、保存方式都要看，只要A5就好那的確挺多的，全部都不錯的才有1g5塊錢起跳的價格」、「以前有鎖代理，現在很多人直接引進，所以比較常見了」。

熟悉內情的網友特地發文科普，雖然有些餐廳的和牛價格十分便宜，但也不能說是騙人，因為日本國內有許多和牛品牌不為國人所熟知，價格就比三大和牛（神戶牛、松阪牛、近江牛）便宜很多，口感也不錯；此外部位也很重要，除去牛腰肉（俗稱沙朗）、肋眼等油花分布漂亮的部位外，其他的當然便宜很多。

另外有些和牛是用所謂的「NG和牛」再加工，肉質碎且油花差，「你在燒烤店用很便宜的價格和牛吃到飽以為賺到了，其實根本就是被騙了」。他也提醒，吃和牛要多做功課，便宜不見得不好吃，但A5是日本和牛的分類，若有餐廳主打A5但給澳洲和牛就算是詐欺。

日本和牛 神戶牛

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