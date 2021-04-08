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先買車還是先找車位？網狂勸北部男：每天回家都痛苦
住在都會區，除了生活費普遍偏高外，交通也是相當令人頭痛的問題，特別是有車一族，要在寸土寸金的城市中找到停車位更是不易。近日有北部居民發文提問，若計畫買車，是否該先找到停車位比較好？
網友表示，他的住處為北部市區的老公寓，附近不好停車，需要租停車位，若他計畫購車，到底該先找好停車位再買車，還是先買車再來考慮停車問題？此外，住家附近那種有里民優惠的公有停車場近來也開始報名抽籤了，他是否該先抽籤卡位？希望能有過來人能給他建議。
多數人表示，拿到車的當天就必須考慮車位問題，所以當然是先找車位，「當然是先卡車位，我已經卡好大樓的車位了，車子還要兩個月以上才會來」、「當然先抽啊，抽到還沒得用還可以先轉租出去」、「車子拿到沒車位絕對後悔」、「先確定車位，除非你能接受車子放在外面」、「除非是不知何時會排到的車，不然先租也不會損失多少」、「雙北不先找車位保證後悔」、「沒車位每天回家都是另一番痛苦」。
也有人提醒，原PO想抽的公有停車位，通常都需要登記車牌，且持駕照、行照辦理，「你沒車不能抽好嗎，抽簽就要附上行照了」、「車牌都還沒有你是要去抽什麼」、「里民優惠要拿行照去辦阿」、「租公有停車場的都要先有車牌才能抽吧」。
有人則認為路邊有很多地方都能停車，河堤也是不錯的選擇，況且若是買進口車一等就是半年，購車後有足夠的時間慢慢找停車位租用。
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