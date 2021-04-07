先別捐了！ 募捐假消息瘋傳 遺體修復師崩潰：放到沒地方放

台鐵發生撞車意外，釀成50人死亡，不少遺體修復師自願趕到現場協助，善心精神令人敬佩，許多民眾則熱心捐出物資和款項，為事故受難者盡一份力。不過，一名網友透露，自己的母親是遺體修復師，但並沒有負責此次工作，卻收到民眾寄來的大量物資，讓媽媽相當困擾，甚至解釋後還遭到謾罵，讓他看了非常心疼。

一名網友在臉書「爆廢1公社」幫忙代發貼文，內容指出，原PO的媽媽是一位遺體修復師，在太魯閣號傳出意外當下，她也想盡一份心力幫忙，但因為已經有其他人在追此案，她最後並未負責這次的遺體修復工作，只是默默地替這些罹難者、傷者們祈禱。

然而，在事發隔天，原PO的媽媽陸續收到有人要捐贈過期化妝品協助修復的電話和訊息，但原PO母親明明從未利用相關名義要求募捐；原PO無奈說道，媽媽除了得一一解釋自己並非修復團隊，有些熱心民眾直接就把東西寄到服務處，現在化妝品已經「放到沒地方可放」。

原PO強調，民眾打來時，該澄清的媽媽都已經說清楚了，也一直發文說明，並請打來詢問的人幫忙刪文，但還是敵不過網路分享文章的威力，甚至在太魯閣的修復團隊發出無需募捐的聲明後，開始有許多不理智的網友打來謾罵、威脅、詛咒，讓原PO相當心疼母親，希望網友若看到相關照片和訊息，能協助制止。

該文一出，網友紛紛回應「還好我有先傳訊息問，不然會造成別人的困擾」、「差點也變成了幫凶，還好趕緊刪文了」、「我差點就要寄出了」、「不好意思我寄了，也希望你們可以收下」等，表示確實有收到不實消息；部分網友則說「知道的人會幫忙澄清的」、「我要是有看到一定幫忙阻止」、「辛苦了」，鼓勵原PO和母親。