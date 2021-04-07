孩子六個月大不會講話遭罵「笨」 惡婆婆行徑曝光引全網怒罵

婆媳之間常因孩子的教養問題及價值觀差異引發爭執，如何達成平衡是兩個家庭的重要課題。有一名媳婦崩潰發文，婆婆總是不停要求「六個月大」的小孫子開口叫奶奶，因孩子尚未發育完全而遭嫌「笨」，令原PO怒不可遏。

「誰會喜歡自己的小孩被罵笨？」，一名媳婦於《靠北婆婆2.0》上發文抱怨，婆婆總是在六個月大的兒子旁叨念「叫奶奶」，但孩子卻還未到牙牙學語的適齡，但婆婆卻固執地認為是「孩子太笨」，更怒罵不滿一歲的小孫子「很笨，叫個奶奶也不會！」更誇張的是婆婆甚至在孩子學步期間罵道「這麼大還不會自己走路很笨、不要你了」，對此原PO氣憤不已，不禁反擊道「小孩子想開口時就會開口不需要一直逼他，而且他還不會說話，不是因為他笨！也不要一直說『不要你了、沒有人要你』這種話給我兒子聽」。

原PO於文末心酸地表示，「妳討厭人家說妳兒子的不是，那妳在一個媽媽面前說她兒子笨。妳覺得我心裡什麼感受呢？」

網友們紛紛留言表示憤怒並安慰原PO，「有這種婆婆真是辛苦你了」、「這種婆婆就是欠教育！」、「我兒子兩歲4個月才會說話，我婆婆還一直叫我帶去看醫生說孩子是不是啞巴，幾乎天天說，我都氣瘋了」、「這種長輩超多阿，出一張嘴，行為倒是比嬰兒還不如」。