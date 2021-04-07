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看透台人素質！ 台鐵站務員嘆：所以我絕不讓無票者上車補票

聯合新聞網 / 綜合報導
一名台鐵站務員在PTT發文分享執勤時遇過的各種乘車奧客，讓他不禁感嘆「在台鐵上班看透台灣人素質」。示意圖／本報資料照
一名台鐵站務員在PTT發文分享執勤時遇過的各種乘車奧客，讓他不禁感嘆「在台鐵上班看透台灣人素質」。示意圖／本報資料照

一名台鐵站務員分享值勤時遇過的乘客百態，許多人手上無票要求上車補票、進站加值，但最後卻想逃票，乘車奧客的逃票理由百百種，讓他不禁感嘆「在台鐵上班看透台灣人素質」。

一名台鐵站務員在PTT八卦板發文分享，執勤時，除非遇到特殊狀況，否則絕對不讓無票者上車補票，「碰過太多無票叫我們放他先上車，態度還有夠差的」，他透露他所執勤的車站4點多就開始窗口賣票，「結果（乘客）來剪票口跟我說要去山線某站叫我讓他們上車補票，我拒絕後，過沒多久領班就來說有人投訴我態度差，不給上車補票」。

此外，他也拒絕進站加值的乘客，他表示碰過太多次給乘客方便，放進去加值結果通通跑掉，「沒有車票就是不能進去，不要跟我扯同理心」，他還爆料碰過放一名第一學府的女學生進站加值，「也是差點想跑掉，被我叫回來」。

面對「車票遺失」的乘客，有時站務員給方便補票「補短程」讓對方出站，卻還被乘客抱怨為何不能補最短的，讓他相當無奈，「還有持TRPass沒帶Pass封套的，叫他們補票還OOXX說有座位券為啥要補票，不然就是明明票在朋友手上，叫他先刷卡進來，到站再持車票解掉卡片進站紀錄，卻硬拗腳痛說對老人沒同理心，死都不肯刷卡，硬是要進來」。

他直言，就也別說在候車室「不戴口罩」的乘客了，看盡乘客醜態的他無奈痛斥，「在台鐵上班看透台灣人素質，呵呵」。

原PO貼文曝光各種乘客生態後引起網友討論，「一堆台灣鯛欠教訓，真的辛苦原PO了」、「推！現在人的素質真的越來越差，什麼最美麗的風景？笑死」、「台灣人最喜歡給方便當隨便，就直接照規定最保險」、「一堆逃票仔有夠噁心」、「北捷罰50倍還是有人逃票」。

PTT 台鐵 火車站

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