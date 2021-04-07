店員問「要升級鮮奶茶嗎？」她一口答應 結帳金額曝光秒崩潰

連鎖速食店追求美味、快速，同時也提供多樣化的餐點及優惠套餐，深受民眾喜愛。但有網友分享，去麥當勞消費時店員詢問「要不要加購鮮奶茶」，一口答應後結帳時卻令她直呼崩潰。

一名網友於《Dcard》上發文分享，她近日去麥當勞消費時，點餐時店員詢問「飲料要換鮮奶茶嗎？」，原PO進一步詢問「要加多少錢？」，店員回覆「加42元就好」，思量後原PO覺得不錯就答應了。不料結帳後，原PO看著手中的消費明細，百思不得其解「怎麼會是75元？」，便網路發文求解「我想問問其他人有發現這個BUG嗎？我記得不止一次了，每間店好像都這樣」。

文章發布後，有網友解答「這是升級後的加價總額」，「其實沒錯喔，原本套餐飲料33元，升級鮮奶茶+42等於75元，是沒錯的」、「沒錯呀，沒換前飲料33元，換了後變75，的確是加42呀！店員沒騙你呀」、「33加42升級成75的飲料啊，沒毛病」、「沒Bug，原本就是33的飲料，他有跟你說要加42，所以是33+42沒錯，下次聽清楚再點吧」。

也有不少老饕網友吐槽「加價升級不划算」，「麥當勞很多飲料都超貴…」、「點鮮奶茶的都是盤子」、「被套路過，然後超難喝」、「買過一次直接嚇到一個月不吃麥當勞，又貴又小杯又難喝。早知道直接買飲料店」。