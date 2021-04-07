車站附近旅社「小髒舊」卻能經營數十年 老司機曝：周末都客滿

到外地出差、旅遊時，為方便起見通常會選擇投宿車站附近的飯店，有民眾發現車站周邊常見到「又小又舊」的旅社，看起來不太安全，也沒有吸引旅客之處，卻能一直營業至今屹立不搖，讓他十分好奇這些旅社的生存之道。

原PO表示，近來通勤時在不同的車站附近都會發現一些「看起來小小髒髒舊舊」的旅社，雖然價格不貴，但感覺不夠安全，對旅客吸引力也不足，卻依然能生存下來，難道是靠團客、背包客和低預算旅客之類的嗎？

據常投宿者分析，這類旅社「大多都是有預算考量的人在住的」，如出差房費有上限的上班族、學生、阿兵哥、環島背包客等，房間則可能會有霉味、冷氣不冷、熱水不熱等問題，但好處就是便宜，當然也有便宜又好的，但基本上很難搶到房間。「就便宜臨時過一晚」、「當兵的時候住過、出差住宿費有上限的時候也會住」、「便宜離車站近，休息過夜都方便，對只要有床睡就好的人來說是很好的選擇」、「超便宜啊，不在乎居住品質的可以去」、「以前環島時住過，就睡覺而已，不過真的都有詭異的氛圍」。

此外也透露有時會看到「穿著超辣的辣妹或超漂亮的正妹」出沒，大家對此都心照不宣。「那個就專做運動用的居多，以為真的是去住旅館喔」、「小時候很傻，還真的以為旅社『休息4小時』就真的用來『休息』，長大以後才知道原來是運動用的」、「這些老旅社很多都跟性工作者有合作，消費者如有意願櫃台就可以洽詢，櫃台幫忙撮合，再收房錢，旅社就有穩定的收入。生意其實很夯喔，週末深夜可去問問看，常都客滿，想住未必住得到」

另有網友表示，這些「小小髒髒舊舊」的旅社很多已營業數十年，房產自有，無房租壓力，老闆娘自己顧店、整理房務，頂多再請個歐巴桑幫忙，「開店有收錢就是賺」。