約會勝地「西堤漸漸沒落？」 網友掀論戰：賣的是服務

王品集團餐廳是許多人聚餐的好選擇，但是現在餐廳越來越多元化，競爭相當激烈，有網友認為西堤在他印象中是男女朋友喜歡的約會地點，但這幾年漸漸沒落了，於是想問問網友們，西堤是否已跌落神壇，引發網友熱烈討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，以前在他印象中西堤是男女朋友喜歡去的約會地點，但他認為這幾年西堤漸漸沒落了，於是好奇，若男生請女生吃西堤，純朋友的機率高還是單純只是想吃個簡餐的機率高，引起不少網友討論。

網友紛紛表示，「服務品質也沒有以前好，人家要請客我還要猶豫的店」、「西堤是帶老人小孩去的餐廳吧，家族聚會用」、「西提一份也要將近600，品質也普普通通，說實在的加一點預算就可以吃buffet了，而且還更好吃」、「更喜歡陶板屋」、「睽違五年以上再去吃，服務上有明顯衰退」、「菜色沒特點」。

不過，有網友則認為，西堤仍然很好吃，「去年生日跟男友去吃西堤，還是蠻喜歡的呀～」、「還是很好吃，平日去人還是很多，假日感覺快坐滿，有沒落嗎？」、「明明就還不錯」、「每次去都爆滿，王品也是」、「上次吃牛排，跟友人抱怨有點太熟，也沒特別反映，店員旁邊聽到馬上重上一片全新的」、「我們家人想不到吃什麼就會去吃耶，長輩很喜歡XD」、「王品集團賣的還是服務」、「我覺得不差吧，王品系列就是安全選項，不會有驚喜但也不用怕踩雷」、「過年去吃跟上一次十年前比，我覺得變好吃欸」。