手搖店什麼茶都有？ 二原因讓「普洱茶」成罕見品

台灣手搖茶業興盛，路旁隨意一家飲料店都販售多款不同茶葉沖泡的茶飲，但有民眾注意到，有款茶飲在飲料店中非常少見，疑惑發問「為何飲料店幾乎沒有普洱茶」，引來網友討論點出「神隱關鍵」。

原PO表示自己非常愛喝普洱茶，家中也珍藏一些茶餅，不過除了自己泡有點麻煩外，天氣變熱後就是想買杯涼的，偏偏「普遍飲料店都沒有普洱茶」，讓他很失望。他指出「我也不是要求要什麼1990年的生茶，一般般的熟茶就好，成本又不會很貴」，然而為何想買杯普洱茶那麼難？

對原PO的抱怨，網友立刻指出最大問題就是民眾對普洱茶的印象不佳，「一般大眾沒那麼喜歡吧」、「沒市場」、「普爾味道不夠重，不夠苦，大眾比較不能接受」、「普洱很臭+1」、「大眾對普洱有錯誤的印象，以為發霉、是臭的，真正好的普洱絕對沒霉味，會有稻香，跟紅茶一樣是發酵茶」。

其次就是成本問題，普洱茶因茶樹種類、製茶工藝、年份等因素，價格高低落差大且品質參差不齊，都可能是店家不賣的因素之一。「貴啊，普洱的量都是一批為單位，品質上下可以差很多」、「好的普洱不便宜」、「我猜成本考量啦」、「對飲料店來說你覺得不貴他們覺得靠北貴」、「便宜都假的，貴的他賣也沒人買，乾脆不賣」、「家裡賣普洱茶餅的，外面的普洱茶實在喝不下去」、「台灣沒有產普洱，全世界普洱都來自大陸，且喝普洱人口不多」。

也有人指出目前市面多家知名連鎖飲料店皆有販售普洱茶，更讚普洱茶根本「最佳綠葉」，「我一直覺得普洱很神奇，套什麼都好喝」、「個人覺得普洱不好喝，但是跟其他東西加在一起就變好喝！像是普洱鮮奶、普洱奶茶就很好喝」。