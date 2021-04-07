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男喊冤性騷擾「 只是伸展筋骨」 網曝影片還原：手對準女店員

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文喊冤去肯德基卻被誤會有性騷擾行為，有網友貼上現場影片還原，貼文引起熱議。圖／取自Dcard
一名網友發文喊冤去肯德基卻被誤會有性騷擾行為，有網友貼上現場影片還原，貼文引起熱議。圖／取自Dcard

性騷擾行為因涉及主觀認定或難以蒐證往往難以界定，構成與否的判定常引起爭議。一名男網友發文表示自己一人在肯德基用餐，卻被人誤會有性騷擾行為，店員更通報警察前來關心，對此他表示「我是被弄了」。貼文底下有網友貼上手機錄影還原現場，引起網友熱議。

原PO在Dcard 發文抱怨「KFC：肯德基：男人的悲哀？」，他在文中說明回家前去了常去的肯德基，沒想到晚上大約十點多有警察走到他的位子，告知他店員認為有被性騷擾的感覺，請他用完餐就離開。原PO一頭霧水的跟警察說明他只是在這邊休息，「我一個人坐在這個位子，沒跟什麼人有接觸」。原PO再指出上週肯德基店員也向他表示「很多人投訴你，你可以換個位子，不然我們可能要叫警察⋯⋯」。

對此原PO相當無奈，他表示自己是常客卻因體型受到差別待遇，「我身材比較大，講難聽可能胖胖的，最近這一兩週，店員不知為何，好像一直認為我有性騷擾的舉動」。他也解釋除了點餐並未與他人有肢體接觸，「就是在位子用餐，看書，滑手機，拉拉手筋之類的而已，頂多無聊會看著位子前方，發呆打發時間」。他難過表示自己因為不是大眾定義的帥高瘦而受到不平等的待遇，「花了四十幾元新台幣買雞米花，讓自己在肯德基受辱？」

貼文曝光後有網友為他喊冤，「我建議鬧大！就算你是客觀肥肥胖胖的臭肥宅，也不應該受到這樣的對待」，但也有網友貼出疑似現場的影片指出原PO行為有騷擾嫌疑，「你每天來店裡就是坐最靠近櫃檯的位子，一坐就是好幾個小時，然後就開始伸出你的手，對著每個走過的女店員做著不是抓就是用手摳的動作，人家走到哪裡你手就對準人家到哪裡」。

對於網友貼出的影片，原PO解釋只是手痠拉拉筋，「抓跟摳都只是外面人主觀的感覺。我只是一個人單純放空，動作稍微奇怪，也很正常，難不成要正襟危坐嗎？」原PO認為店家只提供片面影片有造謠之嫌，要求調出所有監視畫面公開審查，「若這樣查完，我真的是有刻意在這家店裡做出罪大惡極的事。那指責我，我可以接受」。

原PO回覆網友貼出的現場影片，解釋並非性騷擾行為只是單純「手痠拉拉筋」。圖／取自Dcard。
原PO回覆網友貼出的現場影片，解釋並非性騷擾行為只是單純「手痠拉拉筋」。圖／取自Dcard

然而網友對原PO的說詞並不買單，也有疑似店員的網友回覆，「不是只有女生說被騷擾，店內男生也感覺到被騷擾欸。明明很常看到您對著櫃檯這樣。您主觀的覺得沒這個意思，但我們客觀的覺得有」、「有多少女同事，從學生到現在已經當媽媽的都有，都因你所謂的舒展筋骨感到非常不舒服，人走到哪裡你的手勢就移到哪裡？」、「在這邊工作五六年了，從來沒聽過員工們口中說過客人的行為讓我感到不舒服，就只有你」。

肯德基 性騷擾 Dcard

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