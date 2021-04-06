老爸超前部署「供五停二」沒影響 網樂「透天」勝出

台中、北彰化和苗栗等三地區自今（6）日開始實施「供五停二」的限水政策，政府公告後已有許多限水區居民擔心水不夠用，開始購買水塔、桶子儲水備用，不過有一位網友卻好整以暇的表示，因父親的高瞻遠矚，他們家多年前就裝了三個水塔，完全不用擔心會缺水。

原po在ptt問卦以「停水的時候，透天的優勢出來了」為題貼文表示，自己是可悲的台中人，今天雖然停水，還好父親20年前買屋的時候有想到，當時就在一樓裝了兩個3噸的水塔，頂樓另裝了一個2噸的，所以雖然限水，但完全不用擔心水的問題，相較一般社區，「這時候透天的優勢484就出來了」。

貼文一岀，引起不少網友熱議並留言回應「你爸真有遠見，知道台中就是會缺水的地方」、「6噸…猛」、「應該屋頂夠硬，就會用2噸的」、「我家頂樓也兩顆」、「我家只離淨水廠幾百公尺，也是裝兩顆3噸」，有網友表示「一噸半水塔省著點用就能撐一個禮拜了，你6噸是要幹嘛」，家中有裝水塔的網友分享經驗「裝水不是問題，洗水塔才麻煩」、「我除了水塔還有水井，不怕缺水」。

最後有網友建議「你還可以裝雨水回收」、「太陽能板也擺上去」、「除了中部以外的人，優勢都出來了」，也有不缺水的網友表示「住北北基都不會缺水」、「恭喜用水自由」。

其實限水政策對商家的衝擊最大，雖然市府有設置供水區提供市民方便取水，但需水量大的店家例如夜市攤商，除自備水桶儲水或改用免洗餐具因應，期望讓用水量減到最低。