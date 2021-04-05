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黃色車燈才更亮？他好奇「為何新車車燈全改成白燈」 內行曝真相
夜間或視線不良處務必要開車燈，以免發生危險。一名網友好奇，近年來的新車車燈都採用白光，但是自然界中的雨和霧也是白色的，採用黃光應該更明顯，於是想問問網友們，「為何新車的車燈要改成白燈？」，吸引不少網友討論。
一名網友在「mobile01」發文，以前車輛車燈都是使用黃光，但近年的新車車燈都改為白光，自然界中的雨跟霧都是白色的，他認為在大雨或大霧中，開黃色車燈更為明顯，因此相當好奇為何車燈要改成白燈。
有網友紛紛解答，「主要是因為現在的主流是LED光，而LED光在黃光以橘黃光上，照明度(範圍)比較不足，才會改成比較亮的白光」、「因為多數都改裝超黑擋風玻璃，駕駛者看不清楚路況，要用超亮大燈才看得清楚」、「LED發白光最省電又最便宜，LED黃光要加大功率才能達到和白光相同的亮度，還要另外考慮多於的散熱成本」。
有網友則分析，主因是色溫，3000K是黃光、6000K是白光，傳統的鹵燈泡多是色溫低的黃光，在雨霧中的穿透力較強，新型的LED燈泡多是色溫高的白光，在雨霧中的穿透力較差，他把自己的汽車與機車均換成LED燈泡，「原因是壽命長、較省電、燈殼不發燙，可以有效改善燈殼表面霧化的問題」。
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