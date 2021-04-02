米漿喝到活蟲！ 店家冷處理讓他傻眼：「呵呵2聲」就走掉

不少人都曾有在食物裡發現蟲子或異物的經驗，雖然影響用餐心情，但若店家妥善處理，大多數人都能體諒無心之過。不過，近日一名網友抱怨，自己與友人聚餐時，朋友在米漿裡喝到一條活蟲，但向店家反應後竟只得到「呵呵」兩聲的回應，讓他們相當傻眼。

該網友在「爆料公社」發文透露，日前他與朋友前往知名連鎖豆漿店，友人用餐到尾聲時，從米漿裡吸到奇怪的口感，於是從嘴裡拉出，未料竟是一條活生生的蟲，甚至吐出後還在桌面上繼續蠕動。

原PO接著指出，當下他們決定和店家反應，但店員卻只說了「怎麼會有這個東西」，並「呵呵」兩聲後就走人，過了好一段時間，也沒有其他處理方式，直到再次反應，店長才出面說要賠償餐點金額，不過卻堅稱蟲子是「飛進去的」。

原PO無奈表示，整起事件店家就以80元結案，但讓他們不滿的是處理態度問題，尤其一開始店員「呵呵」笑兩聲，而後又強調蟲子是自己飛進去飲料中，讓他氣得直呼「像馬陸的蟲飛進去密封杯裡面，是喝了能量飲料嗎？」

該文一出，引來許多網友評論，有人疑惑「你朋友把蟲身上的米漿舔乾淨再吐出來？」、「為什麼四周圍那麼乾淨？」，點出感到不合理之處；許多人則直呼「看了都快吐了」、「這個真的太噁心」、「沒翅膀是要怎麼飛」、「這隻飛起來我1000元買」等，支持原PO的立場。