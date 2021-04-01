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高鐵該南延至潮州嗎？網指「重要關鍵」在這裡

聯合新聞網 / 綜合報導
高鐵示意圖。圖／聯合報系資料照
高鐵示意圖。圖／聯合報系資料照

近來高鐵南延至屏東的議題正夯，各界都期盼高鐵屏東站能帶動城鄉經濟發展，但有網友在PTT上發文質疑其效益，引起眾人熱議。

據發文者表示，若依現行高鐵南延至潮州的規劃，屏東未來可能會有兩個高鐵站，他覺得不必要且路線怪異，且認為宜花東等交通不便的城市才需要高鐵，其他非重要都市或觀光勝地有高速公路、台鐵就已足夠方便，不需浪費錢蓋一堆高鐵站。

對此，有不少網友留言表示同意，「縣縣有車站，整個效率都降低了」、「政府很厲害，把高鐵變台鐵，把台鐵變捷運」、「站站停跟台鐵差在哪」、「老實說北中南三站就夠了，台北運量大頂多再加松山或南港」、「之前常出差的經驗，高鐵常常過台中就有一堆位置空位」。

但也有人指出展現高鐵效益的重要關鍵在於直達車的調配方式，「台北高雄直達，然後再多幾班停台中的」、「固定直達車班次調配好就沒問題吧」。

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