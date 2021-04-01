廚師戴手套其實更髒？ 內行曝業界暗黑秘密：不是為了衛生

餐飲業非常講究衛生，許多廚師為了清潔會戴上手套避免食物直接與手接觸。一名網友認為餐飲業者戴手套比不戴手套更不衛生，因為不管抓食材、拿碗、找錢都是戴同一副手套，引起不少網友討論。

一名網友在「爆怨2公社」發文，他一直以來都有個疑惑，許多人看一家店是否衛生，就看廚師有沒有戴收手套，但其實「戴手套更恐怖！」，他舉例，買鹹水雞時，老闆娘戴著手套抓食材，再用戴著手套的那雙手找錢，還有吃鴨肉飯時，老闆娘從冰箱拿出肉片，捏起來一片一片擺盤，去麵攤吃宵夜，老闆娘切滷味、找錢再抓一把天女散花的蔥花，「抓生食材、拿碗、抹布、掃地、找錢等等，不都戴著同一副手套嗎？」，反而沒戴手套的老闆洗手頻率超高。

此文一出，許多網友紛紛贊同，「沒辦法接受人家戴手套摸錢又摸食物，食物也髒、錢也髒」、「沒戴手套，洗手率超級高」、「勤洗手才是重點」、「我是做廚房的，戴手套我也是會帶著洗手，除非上廁所拿掉，覺得是個人問題」。

有網友則分享看過類似經驗，「還有用戴著手套的手擤完鼻涕，繼續包下一個人客的餐點」、「我遇到早餐店老闆娘做早餐跟找錢都用同隻手，助拉肚子的效果比大冰奶還強」、「看個一個賣蚵仔煎的年輕人，煎到一半懶趴癢，手伸進去抓幾下，然後再伸手去抓小白菜...」、「便當店人員帶手套抓菜，結果同雙手套丟垃圾」。

不過，有網友分析戴手套的原因，「戴手套其實是為了保護自己的手，長期處於潮濕油膩的環境容易富貴手」、「有的店家戴手套只是為了拿食材時，不髒自己的手而已」、「戴手套是為了保護手，不是為了衛生」、「業界公開秘密：戴手套是防止油膩讓自己不舒服而已」。