牛肉麵吃一半驚見「水龍頭」 全網傻眼直呼：好噁！

食安問題屢見不鮮，許多民眾在外奔波，往往以外食解決三餐，但也常因過失或衛生疑慮引起糾紛。有女網友分享，買了熱騰騰的牛肉湯麵回家享用，不料卻撈出了「水龍頭」，令她直呼傻眼。

一名女網友於《Dcard》上發文分享，她下課後至知名連鎖麵店買了一碗牛肉麵回宿舍享用，豈料當她心滿意足的吃著香氣四溢的牛肉麵時，竟從碗中撈出一顆完整的水龍頭。對此原PO感到相當傻眼，當下也立即返回店家反應，店員退錢後表示「不好意思，我們水龍頭鬆掉沒注意掉下去」，然而店員的回覆卻令她憤怒不已，直呼「真的管理很不OK！」

事後原PO也寫信聯絡客服，對方也積極表示「會聯絡相關單位或主管」，針對店員的補救措施，原PO搖頭表示「我認為店員的補救措施做的並不完善，並不是我還想怎樣，就只是需要一個態度和合理的回應」，文章發布後，留言區蓋起高樓。

網友紛紛留言表示「太誇張」，「蝦爆欸，這個東西也能掉進去，不過這個掉了只會感覺水變大，他們可能也無感」、「真的傻眼！」、「好扯」、「這個超噁的」、「還想說到底是吃到什麼，要拿水龍頭來比喻，結果真的是水龍頭本人」。

也有網友留言認為「很扯，但店員也抱歉了，不然你還想要他怎樣？」，對此原PO回覆「先不論有沒有補償我什麼，畢竟客人就是吃到不應該吃到的東西，我想店員誠心道歉說『對不起』應該是需要的吧，店員輕描淡寫的一句「不好意思」，感受不到誠意，畢竟那不等於『對不起』」。