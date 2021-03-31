奇葩鄰居堪比妖魔鬼怪！ 他當管委後嘆：想回去住透天

台灣市區的人口密度高，許多人購買房子時，會選擇居住在社區大樓，並透過由住戶組成的管理委員會來維護秩序。不過，一名網友近日抱怨，自己當上大樓的管委後，才發現原來社區充滿各種奇葩的鄰居，讓他相當無奈，直言「想回去住透天厝了」。

原PO在「批踢踢實業坊」發文透露，自己本身是大家眼中的現代冷漠人，雖然已經住在大樓五年，卻沒認識半個鄰居，直到去年莫名被推派為大樓管委，開始和鄰居有所互動，這才發現原來「妖魔鬼怪那麼多」。

原PO指出，從他當管委以來遇到許多奇葩的狀況，例如有人把車子停在社區外圍的紅磚道，勸導後仍厚臉皮地堅持不移車、有人遲繳管理費被公告後拼命騷擾主委、有人擅自維修機械停車位，導致其他住戶被突如其來的粉塵和化學味道干擾。

除此之外，原PO繼續舉出更誇張的案例，包含總是覺得左鄰右舍吵到她，因此到處重拍住戶家門來「以牙還牙」的女鄰居；一名仗著自己曾是委員而把公共空間當私人空間使用的前主委；甚至還有根本不認識卻半夜打來借錢的住戶，種種雜事讓原PO大嘆「想念住透天了」。

該文一出，引起不少網友共鳴，紛紛直呼「集合住宅就是爛人集中地」、「社區一堆奇奇怪怪的人」、「管委真的很辛苦」、「住大樓就是這樣，挑不了鄰居」；但也有人認為「那麼冷漠的人怎會想當委員，你也是蠻奇葩的」、「你的人格特質不適合做這行」；還有網友分享「透天社區問題也很多，獨棟才能解決」、「老家是透天，也是有難搞鄰居」。