恐怖停車格！2歲兒「掃墓前狂哭」 媽一聽崩潰：現在我真的信了

清明節將至，不少人會去掃墓祭祖，而有些小孩看得到一般人看不到的事物，說出來會令人不禁毛骨悚然。一名網友分享在掃墓前發生的「恐怖停車格之兒子童靈眼」的故事，她嚇得直呼，「現在我真的相信了」。

一名網友在「靈異公社」分享在掃墓前發生的故事，當天她和老公、兒子開車去掃墓，她和爸媽約在姑姑家會合，爸媽也是開車來的，他們打算開空間比較大的車出發去三峽掃墓。爸媽先在附近停好車，打算讓原po開他們的車出發，原po抵達後，剛好他們前面的車剛開走，於是就直接停在爸媽前方的停車格，把掃墓工具放在爸爸車上，正準備把兒子抱上車時，兒子卻開始大鬧、不願意進到爸媽車裡。

原po試著先坐進去車裡再請媽媽把兒子抱給她，不管怎麼哄兒子就是不願意上車，明明在車邊好端端的，但只要一上車就非常抗拒，以前兒子也坐過這台車但也不曾這樣，大概僵持了十幾分鐘後，原po最後決定開自己的車去掃墓，奇怪的是，兒子竟不哭不鬧「變得超正常」。

原po這時才想到，在爸媽車上時聞到很明顯地燒香味，準確地說是已經燃燒的香或金紙的味道，本以為是媽媽帶的香燭或是清明節街上有人焚香或燒紙，但回到原po自己的車上卻一點味道都沒有，詢問過後，媽媽也表示在自己車上有聞到燒香味，因此才立刻說要換台車開去掃墓。

這一切本以為只是怪而已，但掃完墓把爸媽送回停車場後，竟發現四個車窗中「有三個無法升降」，去掃墓前導航也突然故障，正當要開去原廠看看狀況時，一離開那個停車格就突然全好了，爸媽回到家拿了東西要去還給另一個姑姑時，稍微說了今天的奇遇，姑姑詢問停車地點及位置後表示，「之前有人在那裏跳樓」，令他們不禁感到毛毛的。

原po也補充，婆婆和大姑沒朋友去看房子時，兒子也是到房門口，房仲一開門就狂哭不止不進屋子，離開門口後又正常，當時由於沒在場所以原po認為只是湊巧而已，「現在我真的信了！」，2歲半的兒子越來越會說話了，原po和兒子獨處時不敢亂問話。

網友紛紛表示，「有時地下停車場真的還挺恐怖的！尤其晚上又自己去拿車的時候」、「小孩子都很敏感！要是我遇到也會覺得毛！！」、「好毛啊！兒子！你閉嘴不准講話」、「如果是我，我會和兒子說，你看到就好，不要說出來，阿姨會害羞…」、「沒事的，小孩子長大就會少看到了，好兄弟只是剛好路過而已」、「陰陽眼孩子的媽媽，心臟要夠強大！」、「有的小孩再大一點就看不到了，只是怕他受到驚嚇」。

有網友則分享類似經驗，「我兒子也曾經在家裡指著天花板說：媽媽，上面有人欸，叫他下來！」、「有天我在開車，兒子坐後座打開窗戶，對著上面說，媽媽，姐姐耶。我只好跟兒子說，好，你跟姐姐說拜拜，窗戶關起來」、「我也是常常女兒會哭鬧，跟她慢慢的引導說出她怎麼了，才發現她看到沒手沒腳的阿公阿嬤」。