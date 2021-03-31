貼公告嗆新住戶「這車位我停了30年」 4千人搖頭：很了不起？

由於停車位難找，本該淨空、方便出入的公寓1樓公共空間便會被不少住戶挪作停放機車的「現成停車格」，久而久之，公共空間便容易成為某住戶的專屬車位；日前就有一名網友發現有老住戶貼公告抱怨「車位停了30年，請新住戶自重」，讓許多人看了直搖頭，紛紛大罵「很了不起嗎？」

這名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，他貼出一張手寫公告，內容寫著「這有2台機車停了30年，請新住戶自重」，從照片可見，公寓住戶有默契的將機車斜停放在1樓公共空間內，但這張公告就貼在最靠近門口的車位前，彷彿是在警告停在該車位的新住戶「這是老住戶停放30年的專屬車位」。

照片曝光後吸引4千多名網友朝聖，但網友們紛紛留言大罵「停了30年很了不起嗎？」、「停久就是我的概念，丟臉」、「是買一戶不是買整棟耶！」，也有人認為出入空間停放機車相當危險，「萬一不小心失火了，機車是助燃劑的一種，這是唯一出口...」。

不少網友也歪樓笑回，「回他：前30年我未參與，往後時光有我陪伴」、「未來的30年也請您多多指教」、「我愛劉德華30年，他也不是我的啊」、「新住戶中止了他的連停紀錄，哭哭」。