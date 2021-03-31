賣便當遭同業嗆「配菜少」 老闆捍衛用料好：要便宜請繞路！

便當方便快速又菜色多樣，是不少上班族外食的不二選擇。不過近日有店家發文抱怨收到二星評價，客人嫌漲價、配菜少，自稱也是餐飲業者並勸「老闆大方點」，而店家的長文回覆也引發網友熱議。

一名便當店老闆在「爆怨2公社」發文指出最近收到二星評價，他解釋一般客人的建議他都會謙卑接受，但此顧客的留言則讓他火冒三丈。投訴顧客表示自己是老客人了，換老闆經營後不但漲價，配菜還變少，更以同為餐飲業者的身份勸店家做生意不能小氣，「老闆要大方點，配菜那麼便宜，多給一點點又不會讓你成本增加多少，客人吃了歡喜才會一再上門啊！」

對此評論老闆霸氣回擊，列出便當菜色與前業主不同之處，「前業主使用的是T5雞腿、雞排，我用的都是T7、T8的，你是餐飲的看得懂吧？前業主都用料理包，我用的都是好市多日系咖哩，牛腩、去骨雞腿肉自己熬的」。老闆也指除了菜價便宜外，各種原物料都變貴，「牛雞米油乃至於餐具⋯告訴我哪樣沒一直漲？」

配菜部分，老闆反擊一般便宜便當配菜數量少，烹煮過程也較不精緻，「我的配菜四樣加鹹料（自炒），前業主用燙的、淋蒜油！我每樣都自己炒正常爆香，該放的蝦米、魚乾、香菇、絞肉等⋯⋯我一樣沒少放！」老闆大方貼上便當照片請網友指教，更直言「你從事餐飲但只求粗飽？抱歉，路線不同！要便宜請繞路！」

貼文一出引起網友熱烈討論，「身為做吃的，這樣菜色已經很好了，就算同行不應該講這樣話呀！就不能同理心回應嗎？」、「抱歉，那些字我完全不想看，但那些菜我全都想吃」、「有點少，可是菜都很用心～我本人重菜，不重飯～所以會再付費加菜」、「我覺得可能看單樣，量不多⋯但是圖片上面看起來已經5樣菜了，與一般便當店的三格菜 ，平均起來，也不會少到哪裡去，甚至可能還稍微多一點點」、「這配菜看得出來跟一般不同、乾淨清爽！別理假同行真澳客，顧好品質、懂吃的好客會回頭，加油！」

也有人表示覺得菜色真的有點少，「看在哪？在南部算貴，在中部算正常在北部，佛心價了」，老闆回覆店在北部，一個便當約85~90元。