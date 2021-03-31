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好市多又傳偷吃！他不滿「老手從底部撕」苦主嘆：沒水準

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文抱怨從好市多買回家的商品包裝被人惡意破壞，許多苦主留言表示深有同感。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說
一名網友發文抱怨從好市多買回家的商品包裝被人惡意破壞，許多苦主留言表示深有同感。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

美式大賣場好市多主打商品多元、價格低廉，大包裝、高cp值的特性養出一票死忠顧客。不過近日有網友發文抱怨買了一大包糖果回家後卻發現「被偷吃」，貼文釣出一票苦主也引起網友熱烈討論。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文不滿自己購買的大包裝糖果遭人撕開偷吃，「現在沒水準的人超多，竟然在賣場偷拆商品偷吃！」他也指出這明顯是慣犯行為，「還知道從底部偷拆，買的時候根本就沒注意到，而且店員結帳也沒發現」。

原PO也表示最近屢傳好市多顧客直接拆開商品包裝拆開試吃，他建議賣場應該加強管控與檢查，「大家都是花錢繳年費，但是賣場這方面的控管跟查核應該要好好加強了，否則買到的人很冤枉」。

貼文曝光後許多網友表示深有同感，「突發性嘴饞理性都擋不住」、「還有牛奶會被打開瓶蓋，回家才發現」、「我也有看過這樣已經開過的零食，我真的很後悔當時沒有將物品拿去給工作人員，也是害怕被當成開封的人，所以我現在到任何賣場都會非常注意包裝」、「我之前在家樂福藥局買營養品，也是被偷拆封取走裡面的東西，小偷還知道要沿著封膜邊邊割開比較不容易發現。回去賣場換貨時，還發現架上也有一個一樣被拆的營養品」。

部分網友則認為應是搬運過程中擠壓到包裝導致破損，「這種包裝很難用手拆成這樣吧，感覺是摔破或壓破的」、「這看起來就像破掉啊，要這樣拆的話還要自備小刀」、「這感覺只是袋子因為擠壓破掉而已⋯⋯在挑選時會拿起來看看外觀有沒有破損，才不會回到家才發現」。

好市多 Costco

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