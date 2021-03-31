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電費超貴！她檢查租屋處發現「魔鬼細節」秒變臉：被坑一整年

聯合新聞網 / 綜合報導
電錶有三種，租屋前需看清以免吃虧。 圖／pixabay
電錶有三種，租屋前需看清以免吃虧。 圖／pixabay

在外租屋開銷不小，其中租金、水電等開支又佔大頭，不少人都會盡量降低這部分的花費，不過遇到電費無論如何都壓不下來的情形時，你會如何做呢？有網友靈機一動，檢查租屋處的電錶，才發現自己真的「虧很大」。

一名女性租客在Dcard上發文抱怨租屋處電費非常貴，不管怎麼省電，每個月還是會用到300度以上，直到她檢查租屋處的電錶，才找出耗電的「魔鬼」。她表示，由於租屋處的電錶是「單相2線式（220V）」，因此所有用電都會以220V計算，當使用110V的電器時，就會看到電錶以兩倍速跑到忘我。

緊急連絡房東將電錶更換成「單相3線式（110／220V）」後，她的用電立刻降到150度左右，巨大差異讓她痛呼「之前都被坑了」，更發文提醒其他人「記得檢查電錶」，免得像她一樣被坑了一整年。

文章發出後獲得不少共鳴，許多網友回去檢查電錶後才發現自己和原PO一樣非單相3線式，不過由於法規未規定租賃房屋的電錶形式，租客只能試著向房東反應。「感謝我發現我的也是220的，害我之前還在想我哪裡漏電了都找不到」、「我的也是欸」、「好扯喔剛剛馬上叫同學檢查一下，結果還真的被坑」、「這篇文章真的相見恨晚」、「房東沒打算換電錶，可以去哪裡尋求幫助啊」。

想到之前被多收的電費，原PO也試著向房東提出退還的要求，但房東卻表示「接手買下這房子就是這樣了」、「好像在他做了對的事之後還要被懲罰」，並表示多收的電費都是當做租屋處的維護經費和繳納公共用電電費，讓她不太能接受。

事實上，電錶有3種模式「單相2線式（220V）」、「單相2線（110V）」、「單相3線式（110／220V）」，第一種會將所有用電以220V計算，讓用電量暴增，第二種則是將所有用電當110V計算，房東反而吃虧，第三種才能準確的把110V、220V用電分開計算。

房東 省電

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