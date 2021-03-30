彰化首開漢堡王！店面紅布條「廖士鈞吃爆文」釣出本人網噴笑

連鎖速食餐廳「漢堡王」終於要在彰化開店了！讓許多在地民眾相當期待，開幕前為了宣傳，也在門口掛起了紅布條，但仔細一看，上面寫著「廖士鈞，4月1日開幕就等你來吃爆了」，因為剛好是愚人節當天，所以很多人以為是假的，但卻意外釣出本尊回應。

網友在臉書貼一張漢堡王要在彰化開店的照片，門外掛著開幕會用的紅布條，但上面不只是單純寫著4月1日要開幕，反而是寫著「廖士鈞，4月1日開幕，就等著你來吃爆了」，因為相當有趣，馬上引起網友熱議。

看完照片，大家紛紛回應「這個有梗」、「我一度懷疑是不是愚人節的玩笑」、「想去看吃爆現場」、「這個行銷很可以」、「兄弟，吃起來」、「號召全台灣的廖士鈞來彰化吃爆啦」。

此文也釣出「廖士鈞」本人回應，他先澄清自己不是漢堡王老闆，也沒有插股，自己是開健身房的，因為今年2月的時候，看到漢堡王要在彰化設點的消息，本身相當喜歡吃漢堡王，所以當時留言「要吃爆」，所以才會有後續的紅布條笑話，他也在臉書發文說「說到做到！兄弟們！我們4/1吃爆漢堡王，健身房三館都休！連我阿爸阿母都要帶去吃！」。

為慶祝新店開幕，彰化漢堡王除了將於開幕日當天延長營業時間至24:00之外，點購華堡或辣味華堡，還可免費加送「4.4盎司火烤牛肉排」1片，讓肉量再升級。另外還有小華堡買1送1券、指定套餐加贈好禮2選1等不同優惠方案。