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他穿黃衣逛IKEA被誤當店員怒飆！主管一句話 鬼打牆男沉默後光速逃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友描述自己遇到的奇特經驗，身穿黃色衣服到IKEA逛街，卻被誤當成店員莫名遭路人怒吼。圖非文中當事人。歐新社
一名網友描述自己遇到的奇特經驗，身穿黃色衣服到IKEA逛街，卻被誤當成店員莫名遭路人怒吼。圖非文中當事人。歐新社

全台最老IKEA敦北店近期宣布熄燈，消息一出讓許多人依依不捨。不少人都曾逛過IKEA，有網友就分享自己遇過的奇葩事件，逛街時身穿黃衣被誤認成店員，一再否認卻被怒罵，最後還驚動IKEA主管出面。故事結局讓不少人大喊真的遇到怪人，「是我一定跟在他後面開罵！」

一名網友在Dcard分享「逛街被路人怒吼」的難忘經驗。有天穿著黃色衣服到IKEA逛街，突然有個目測30多歲的男子迎面而來，接著拿出一張商品的照片問「小姐，你們的這個收納盒放哪裡？」原PO理所當然的回應「我不是店員」，並示意要男子找真正的IKEA員工。沒想到該名男子卻突然爆氣，直說剛剛在樓上就是被店員指示要來樓下拿，現在來了卻又被踢皮球要再問其他人，不爽的說「你們是在耍我嗎？還是你們喜歡推卸責任！」

這時原po友人看不下去也幫腔，「啊我們就不是IKEA的人啊」，此舉更引爆男子的怒火，直說「你還袒護你朋友喔，我就看你們兩個在這邊聊天快10分鐘，IKEA員工只顧跟朋友聊天，罔顧消費者！」，言詞間還提高音量吆喝其他消費者來評評理。

聲音大到引起真正的IKEA員工注意並前來協助，該名員工也澄清原PO並非員工，但中年男子仍不買帳要主管出面說明，還說「哇！你們真的是整間公司搞包庇欸」，並嗆聲要搞到這些人都失業。而值班主管現身後，中年男馬上抱怨一輪剛剛的事件經過，儘管主管證明原PO非員工，男子依然鬼打牆式的回應「又來！你們又要推卸責任！他都穿你們衣服你說不是」。

隨後該名主管便趁此時要對方仔細看看制服，「先生，您要不要看看小姐身上的衣服，跟我身上的衣服完全不一樣喔」，男子這時突然一反常態沉默數秒，只吐出「喔抱歉」便光速逃離。雖然非IKEA的錯，但值班主管仍客氣的向原PO道歉，希望不會造成原PO大大的驚嚇。

雖然已是兩年前的事情，但原PO想到仍然相當氣，事情經過曝光後不少人「光看都一肚子火」，還說「肯定先鞭他X一頓讓他留下來」、「是我一定跟在他後面開罵」。其他網友看到這種狀況，也跟苦主一樣表示「以後我不會穿黃色衣服去IKEA了」。

IKEA Dcard

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