男大生跑熊貓21個月「賺84萬」曬薪資單 爽喊：財富自由

外送平台崛起，很多人也決定投入外送員行列，勤勞跑單替自己賺更多的薪水。一名男大生分享了自己跑外送的經驗，花了一年半就賺進84萬元，雖然很累，但看到薪水一切就值得了，由於快賺進一桶金，他開心喊「財富自由」，網友看完也大讚「在這個年紀拿出這個成績，我相信屌打大部分的人了」。

一名男大生在「Dcard」發文說出跑外送的血汗故事，自己是在2019年7月入職，因為是暑假關係，幾乎每天都在跑，第一個月領了6萬初 ，第二個月領8萬初，開學後，平日下課或假日總是會推掉和朋友的聚會，空堂時間比較長的話，也會出去跑。

平常下課大概下午5點，會跑到10或11點才回家，假日約早上5點排滿系統上限16小時，中途肚子餓的時候，會趁著取餐有炸雞店或是超商買個1-20元的商品填飽肚子，運氣好的話，遇到客人棄單，就會加減吃，省一餐費用。

男大生曬出自己跑熊貓外送的薪資明細。 圖／Dcard

他認為做這行的好處，時間自由外，也能快速累積存款，客人還有機率會給小費，收過最高金額的小費是500元，就這樣無限循環到現在約21個月，總共賺了84萬，有機會在入職兩週年賺到第一桶金。朋友問累嗎，他總是回「看到薪水就不累了」，雖然行業風險高，但平常防禦駕駛心重一點，其實也沒什麼困難的。

網友看完大讚「在這個年紀拿出這個成績，我相信屌打大部分的人了」、「這社會不缺批評的聲音。他的行動力值得嘉獎，以他這個本金，搭配正確穩健的理財觀念累進財富，財富自由的速度絕對比很多人快非常多」、「學貸自己負擔還能存到錢」、「你很努力給你個讚」。

但也有人認為「打工時間太長了，青春無價，多出去玩玩吧」、「不用讀書嗎」、「太花時間了，你不還是學生嗎...這樣你休學跑熊貓應該會更快賺到一桶金」、「留點除了熊貓的回憶給年輕的自己」、「看來是沒有把時間成本算進去的男人」。