快訊

不祥之兆？昨晚台北驚見「血月」 真實原因令人搖頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男大生跑熊貓21個月「賺84萬」曬薪資單 爽喊：財富自由

聯合新聞網 / 綜合報導
男大生跑了21個月的外送，賺了84萬元。 示意圖非當事人（聯合報系資料照／記者黃仲裕／攝影）
男大生跑了21個月的外送，賺了84萬元。 示意圖非當事人（聯合報系資料照／記者黃仲裕／攝影）

外送平台崛起，很多人也決定投入外送員行列，勤勞跑單替自己賺更多的薪水。一名男大生分享了自己跑外送的經驗，花了一年半就賺進84萬元，雖然很累，但看到薪水一切就值得了，由於快賺進一桶金，他開心喊「財富自由」，網友看完也大讚「在這個年紀拿出這個成績，我相信屌打大部分的人了」。

一名男大生在「Dcard」發文說出跑外送的血汗故事，自己是在2019年7月入職，因為是暑假關係，幾乎每天都在跑，第一個月領了6萬初 ，第二個月領8萬初，開學後，平日下課或假日總是會推掉和朋友的聚會，空堂時間比較長的話，也會出去跑。

平常下課大概下午5點，會跑到10或11點才回家，假日約早上5點排滿系統上限16小時，中途肚子餓的時候，會趁著取餐有炸雞店或是超商買個1-20元的商品填飽肚子，運氣好的話，遇到客人棄單，就會加減吃，省一餐費用。

男大生曬出自己跑熊貓外送的薪資明細。 圖／Dcard
男大生曬出自己跑熊貓外送的薪資明細。 圖／Dcard

他認為做這行的好處，時間自由外，也能快速累積存款，客人還有機率會給小費，收過最高金額的小費是500元，就這樣無限循環到現在約21個月，總共賺了84萬，有機會在入職兩週年賺到第一桶金。朋友問累嗎，他總是回「看到薪水就不累了」，雖然行業風險高，但平常防禦駕駛心重一點，其實也沒什麼困難的。

網友看完大讚「在這個年紀拿出這個成績，我相信屌打大部分的人了」、「這社會不缺批評的聲音。他的行動力值得嘉獎，以他這個本金，搭配正確穩健的理財觀念累進財富，財富自由的速度絕對比很多人快非常多」、「學貸自己負擔還能存到錢」、「你很努力給你個讚」。

但也有人認為「打工時間太長了，青春無價，多出去玩玩吧」、「不用讀書嗎」、「太花時間了，你不還是學生嗎...這樣你休學跑熊貓應該會更快賺到一桶金」、「留點除了熊貓的回憶給年輕的自己」、「看來是沒有把時間成本算進去的男人」。

foodpanda 外送員 美食外送

延伸閱讀

訂單狂道謝！一看備註欄外送員秒懂 網翻白眼：可以拒單嗎？　

熊貓外送箱竟分紅眼、黑眼版？ 內行曝關鍵差別網讚：有創意！

標榜「素食」鹽酥雞竟賣真雞肉 外送平台：那是店名

接到萬元壽司訂單！外送員冒壞壞念頭 同行敲碗：在哪集合

相關新聞

男大生跑熊貓21個月「賺84萬」曬薪資單 爽喊：財富自由

外送平台崛起，很多人也決定投入外送員行列，勤勞跑單替自己賺更多的薪水。一名男大生分享了自己跑外送的經驗，花了一年半就賺進84萬元，雖然很累，但看到薪水一切就值得了，網友也大讚他「在這個年紀拿出這個成績，我相信屌打大部分的人了」。

在社區停機車遭貼「這格我停20年」 網怒批：又如何？

通常在越接近鬧區的地方，車位就越難找，就連鄰居也可能為了停車位的問題起爭執。日前便有一名網友分享，在自己的社區內停機車，牽車時卻發現被貼上一張字條寫著「這格我已經停了20年」，讓他十分無言。

把飲料店當得來速？他不下車大喊點餐 店員霸氣回嗆

服務業要面對形形色色的客人，難免會遇到比較難搞的顧客。一名在飲料店工作的網友分享，近日遇到一名開車的男客人，直接將車停在門口大喊點餐，且並未打算下車付錢取餐，該網友向他說「我們這裡不是檳榔攤欸！」男客竟嗆「我也可以不買啊！」他則回嗆「可以啊！不賣了，掰掰！」

女子逆向違停遭開單 不爽怒嗆警「老娘錢多讓你開到爽！」

在馬路上逆向違規已違反道路交通條例，員警可依法開罰，然而近日一名女駕駛不甩自己違規在先，竟還怒嗆員警「老娘錢多，想開單就開單，讓你開到爽！」嗆完後便直接開車離開。

慶生玩過頭！高中生「水桶裝7人尿液」狂潑壽星 網：根本是霸凌

慶生方式百百種，常見的有聚餐、送禮，再搭配生日蛋糕與蠟燭，若是想讓好友留下難忘經驗，也可以選擇玩刮鬍泡或是潑水，但需記得謹慎拿捏尺度，否則玩過頭反造成傷害。一名網友在即貼出影片爆料一群高中生在學校廁所「潑尿」幫同學慶生，掀起大票網友留言回覆。

他停車抱怨格子太小 網友一看全驚豔：是「神車」牛魔王

在大都會區要找到停車格著實不容易，除了一位難求，更考驗停車技術。近日有位網友在新北市三重的馬路上找到了停車位，格子剛好在另外兩車子的中間，當他停好之後才發現，無論是往前或往後，車頭跟車尾都還是會有一小段露出格線。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。