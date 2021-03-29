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在社區停機車遭貼「這格我停20年」 網怒批：又如何？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，在自己的社區內停機車，牽車時卻發現被貼上一張字條寫著「這格我已經停了20年」。 圖擷自爆怨2公社
一名網友分享，在自己的社區內停機車，牽車時卻發現被貼上一張字條寫著「這格我已經停了20年」。 圖擷自爆怨2公社

通常在越接近鬧區的地方，車位就越難找，就連鄰居也可能為了停車位的問題起爭執。日前便有一名網友分享，在自己的社區內停機車，牽車時卻發現被貼上一張字條寫著「這格我已經停了20年」，讓他十分無言。

原PO在29日於臉書社團「爆怨2公社」發文表示，在自己的社區停車場停機車時，竟被貼上一張紙條寫著「先生、小姐您好，這個停車格我已經停20年，謝謝。」讓原PO傻眼表示「如果你在這個社團裡面我想跟你說，你好，這個車格我已經停兩天，謝謝。」

貼文一出，吸引近一萬名網友按讚，對此便有網友好奇提問「我有疑問，這格子是公共的嗎？還是要錢的」，而原PO則補充說明「這邊是社區停車格，機車區就是看哪裡有空位、停哪裡喔」。

對此，許多網友紛紛留言批評留紙條鄰居，「所以你車停在這格子20年是想做什麼？」、「他不說還好，說了我更要停這格」、「太神啦，一個耕者有其田的概念」、「停20年又如何」、「翻譯年糕：這個停車格被我霸佔20年了」、「我睡公園15年，公園可以是我的嗎？」、「跟房東租房子，二十年也不會變成自己的呀！」

停車場 爆怨公社

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