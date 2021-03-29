女子逆向違停遭開單 不爽怒嗆警「老娘錢多讓你開到爽！」

在馬路上逆向違規已違反道路交通條例，員警可依法開罰，然而近日一名女駕駛不甩自己違規在先，竟還怒嗆員警「老娘錢多，想開單就開單，讓你開到爽！」嗆完後便直接開車離開。

有網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，一名女駕駛為了買水果，在新北市汐止區中興路的一個水果攤前逆向違規停車，由於旁邊就是派出所，因此員警立刻出面要求她提供證件準備開罰，想不到女子竟對著員警大吼自己沒有違規，雖然同車其他人不斷道歉，女子態度仍十分囂張，嗆警「老娘錢多，想開單就開單，讓你開到爽！」最後便直接將車輛駛離。

而女子嗆警的影片也曝光，只見她對員警大喊「你開啊！你開啊！」惹毛員警，員警回嗆「你現在在大聲什麼？現在是誰違規？你違規我們開單合理啊！」面對員警兇狠回應，女子似乎有點害怕，聲音轉小的說「你也沒比我小聲啊！對啊，那我現在就讓你開到爽啊！老娘錢多啦！」

其他網友紛紛傻眼留言「這種要求沒看過，就開單開到爽啊！警員這個月的業績全靠大嬸了」、「成全她開好開滿，可以再加一條妨礙公務嗎？」、「違規的越大聲耶！大聲就贏了是嗎？」、「錢多就開好開滿啊！」

對此，新北市汐止分局表示，員警巡經汐止區中興路，發現一輛自小客車逆向違停，於是要求女駕駛出示證件，但女駕駛不但拒絕配合，還怒嗆警方，將因其不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員的指揮或稽查，處以1萬到3萬罰鍰，並吊扣其駕駛執照6個月；對於女駕駛嗆警後直接把車開走的行為，將依法舉發，最高可罰3萬元、並吊扣駕照。