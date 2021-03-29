慶生玩過頭！高中生「水桶裝7人尿液」狂潑壽星 網：根本是霸凌

慶生方式百百種，常見的有聚餐、送禮，再搭配生日蛋糕與蠟燭，若是想讓好友留下難忘經驗，也可以選擇玩刮鬍泡或是潑水，但需記得謹慎拿捏尺度，否則玩過頭反造成傷害。一名網友貼出影片爆料一群高中生在學校廁所「潑尿」幫同學慶生，掀起大票網友留言回覆。

網友在爆料公社發文「高中生竟然潑尿慶生！？扯爆了！！！！」，他在文中說明在Instagram限時動態上看到令他傻眼的慶生方式，「現在的高中生太瞎了！竟然在學校公用廁所拿著公用水桶裝尿潑人來慶生？」

影片中7名高中男生用水桶裝自來水潑向只穿內褲的壽星，後來竟開始潑出黃色與淺咖啡色液體，影片還有文字註記「7個人的尿」、「還是溫的」，共計潑尿4次，潑完還將寶特瓶、水桶砸向壽星，行為惡劣。原PO不滿該群高中生缺乏公德心，「整桶整桶的潑！弄得整間廁所都是尿，一點公德心都沒有！」

貼文一出網友紛紛留言此慶生方式有如霸凌，「玩太過火了」、「有夠胎哥(噁心)，這根本霸凌」、「根本霸凌吧，有哪個壽星會想被潑尿」、「現在高中生是怎樣⋯把超級噁心當有趣⋯」、「都已經是高中生了，還分不清楚什麼叫尊重嗎？」