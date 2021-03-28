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有這麼好？男子帳戶收到網友匯5千 內行人驚：你是傻子嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
天底下有這樣的好事嗎？一名男子近日結交了一名外國網友，將自己的帳戶交給對方後，竟收到匯款5千元。 示意圖，圖片來源／ingimage
天底下有這樣的好事嗎？一名男子近日結交了一名外國網友，將自己的帳戶交給對方後，竟收到匯款5千元。 示意圖，圖片來源／ingimage

天底下有這樣的好事嗎？一名男子近日結交了一位外國網友，將自己的帳戶交給對方後，竟收到匯款5千元，事後越想越不對勁，上網詢問才發現，原來這是一種常見的詐騙手法。

原PO在Dcard貼出一張照片，指出自己認識了一個外國網友，對方說要給他Surprise（驚喜），於是匯了5千元給他，不過原PO打開帳戶卻覺得有些奇怪，「我不知道這是哪家銀行的Online Bank，有人知道嗎？」

對此，網友也紛紛留言表示，「小心你的帳戶會被凍結，被當成洗錢帳戶」、「沒有人會到處送錢啦，傻傻的」、「這是詐騙吧」、「孩子，你是傻子嗎？這是國外慣用洗錢手法啊，你已經被當人頭帳戶了，先把帳號關掉吧」。

事實上，這是詐騙的慣用手段，嫌犯得到他人帳戶後，會將贓款匯入，到時候如果警方介入調查，恐怕會被當成共犯。網路交友盛行，也讓詐騙事件層出不窮，提醒民眾不要太容易相信陌生人，一定要注意個資安全。

外國網友匯了5千元給原PO。 圖擷自Dcard
外國網友匯了5千元給原PO。 圖擷自Dcard

Dcard 個資 詐騙 資安

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