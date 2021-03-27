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缺水危機！ 超商店員「剉咧等」憂衛生紙免洗褲之亂

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情高峰期時，民眾曾因買不到口罩衍生「衛生紙之亂」，有超商店員也擔心這次缺水危機，恐會再次引起衛生紙免洗褲之亂。本報資料照片
疫情高峰期時，民眾曾因買不到口罩衍生「衛生紙之亂」，有超商店員也擔心這次缺水危機，恐會再次引起衛生紙免洗褲之亂。本報資料照片

全台水情告急，許多中南部水庫水量剩不到15％，中央政府緊急召開會議，宣布台中、苗栗、北彰化實施「供五停二」措施挽救水情，恐將影響106萬居民用水。未料，有超商店員卻發文指，民眾已經開始瘋狂搶購免洗褲，店家出現缺貨狀況，而他擔心若情況繼續惡化，恐會出現「衛生紙免洗褲之亂」，超商店員都要剉咧等。

有超商店員在「爆怨2公社」發文，他說最近因為節水措施，不少民眾都跑來買免洗衣褲，貨架上的商品都被搶光，甚至有民眾因買不到跑來對店員發脾氣，令他相當錯愕，抱怨說到「請各位大大買不到，別把脾氣發在我身上，我只是負責顧店的店員，該跟店長說要訂的商品，我也已經反應了，請客人再等等」。

原PO也透露，缺水危機恐會再次掀起衛生紙免洗褲之亂，水桶之亂甚至也已經開始了，令他相當害怕。而貼文一出後，網友也回覆，「反正不論發生什麼事，先搶衛生紙就對了」、「缺水又有連假的關係嗎」、「又不能出國，怎麼那麼多人買，難道是帛琉泡泡團」。

衛生紙 超商 水庫

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