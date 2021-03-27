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颱風繞台被大讚今年缺水卻喊苦 他批：台灣人短視

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO指颱風去年沒來台灣，大眾都連連讚好，如今缺水嚴重，卻人人喊苦。本報資料照片
原PO指颱風去年沒來台灣，大眾都連連讚好，如今缺水嚴重，卻人人喊苦。本報資料照片

由於去年未有颱風行經台灣，中南部出現嚴重缺水狀況，台中、苗栗、北彰化甚至實施「供五停二」措施挽救水情。不過，有網友發文表示「為什麼去年颱風繞過台灣，大家都覺得很樂」，他指去年大家都大讚台灣有神力，颱風靠近會自動轉彎，現在缺水才知道痛苦，而貼文一出後，網友紛紛點出關鍵，表示去年根本不開心，跟缺水根本沒關係，而是沒有放到颱風假

原PO發文說，「現在才知道沒水可用很恐怖了，去年不是很快樂，說台灣有神力，颱風靠近都會自動轉彎，最倒楣就是日本。日本當然不用說是很倒楣啦，台灣去年不是很樂嗎？現在才知道沒水可用了？現在才在擔心如果今年颱風再沒來的話？有沒有台灣人都不會想太遠的八卦？」

對此，網友紛紛留言稱，「台灣人短視、近利，沒遠見呀」、「我住台北沒差啊」、「你怎麼會有一堆人很樂的錯覺」、「南部人大多有消防車提水的經驗，怎會不知道」、「菜會變貴，夏天雷陣雨餵的得飽水庫，難道會希望颱風一定要來嗎」、「不然你喜歡颱風嗎」、「颱風繞過沒錯，但也是有下大雨啊」。

不過，多數網友表示，大眾真正在意的是能不能放颱風假，「颱風沒來，沒颱風假哪會爽」、「沒颱風不用放颱風假，不用損失幾百億老闆很開心」、「我沒樂過啊，沒颱風假放是要樂什麼」、「誰樂，沒颱風假大家都在森77」、「平行時空，大家都想颱風進來放颱風假」。 

颱風假 水庫 缺水

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