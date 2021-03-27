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職場無真心？她與同事無話不談卻漸疏遠 網勸：下班當不認識

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO常會跟同事抱怨聊天，以為對方是自己的朋友，未料卻漸行漸遠。圖片來源／ingimage
原PO常會跟同事抱怨聊天，以為對方是自己的朋友，未料卻漸行漸遠。圖片來源／ingimage

職場上要遇到知心的朋友相當困難，因有競爭、利益關係人與人間的情誼也較難維持。有女網友近期在發文抱怨，她稱自己常會跟公司的一位同事彼此抱怨老闆，有困難也會分擔，但雙方卻變得漸行漸遠，對方逐漸冷漠，令她感到感到傷心，直呼「不是真心就能換真心」，而原PO貼文一出後，不少網友也吐露心聲，勸說原PO「同事沒有真正的友誼」。

「真的很無奈又心酸！」原PO發文稱，剛進公司時認識了同事，常一起做事也一起被老闆罵，彼此有困難都會互相幫忙分擔，雖然同事性格有點內向，但是兩人都會一起抱怨老闆，原本以為彼此無話不談，但一段時間後，發現在最需要安慰和鼓勵的時候，同事開始對自己越來越敷衍和冷漠，甚至開始和之前不喜歡的同事有說有笑。

原PO說，上次因為誤會被老闆罵哭，和同事抱怨後，對方竟然不耐煩地笑著回「妳做好自己的事就好了」，令她頓時無言。她說，「如果今天做好自己就沒有誤會，我又怎麼會這麼難過，看著她這種冷漠的態度我再也說不出一個字，以後還是自己堅強吧！可能職場就是這樣『並不是真心就能換真心』，人都會變。」

貼文一出後，不少網友也勸說原PO，「同事，就是一起共事的夥伴，並不是朋友喔，我的認知是這樣，雖然也有變朋友的同事，但是少之又少，建議你同事朋友分清楚，就不會這麼難過了喔」、「有一種人叫做上班時候是同事，下班叫做不認識」、「同事間沒有真正的友誼，頂多只是合作夥伴關係。在職場上，隨時都得觀察，要保護好自己」、「永遠記得，你是去上班的，不是去交朋友。對同事抱怨老闆，那天被捅一刀你都不知道。能交到真朋友是幸運，不能太天真」。

職場

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