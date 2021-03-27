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男每天準時超商「買打折即期食品」問可悲嗎？網風向一面倒

聯合新聞網 / 綜合報導
為改善食物浪費問題，全家推出「友善食光」機制，鮮食到期前7小時自動打折。 聯合報系資料照／記者郭琇真攝影
為改善食物浪費問題，全家推出「友善食光」機制，鮮食到期前7小時自動打折。 聯合報系資料照／記者郭琇真攝影

台灣兩大超商近年推出即期食品優惠，被貼標籤的當天到期食物打七折，成為外食族的一大福音，有網友發問「每天都到超商買即期食品會不會很可悲」，網風向一面倒。

網友在PTT八卦板發文，表示自己有一個固定的習慣，每天晚上八點過後到超商買7折食品，因為過期前7小時可以打折，然後當成明天的早餐或午餐，他感嘆現在超商食品越來越貴，隨便買個東西就要100元還不見得吃得飽。

他進一步說，自己很喜歡吃像是滷雞腿、辣味雞球之類的食物，整天的疲勞都緩解了，這幾年還會推出一些聯名餐廳的鮮食，動輒百元起跳份量還很小，真的不敢吃也吃不起，只好趁打折去搜刮，而且好像很多人會這樣做，因為常常打折不到一個小時就被買光了，想問網友也會做這些事嗎？

此文一出馬上引起熱烈迴響「愛惜食物讚」、「不會可悲啊，我也是這樣買」、「不會啊，省錢不錯啊」、「我也會，其實別想太多」、「精打細算很好啊，而且超過期限也是報廢」、「很正常吧，你沒看過日本超市打折時段前幾分鐘多少人守在熟食便當那」、「不好，不要跟我搶」。

但有人提醒原po「要注意一下營養，加工類不要常吃」、「年輕操身體，老了養病，化工食品慢性致死」、「還是要多吃蔬果喔各位，大腸癌就是纖維質太少」、「不會，只是自己飲食要注意均衡，超商可能還比外面餐廳乾淨」。

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