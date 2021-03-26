客想買現殺的魚 老闆一敲他卻大喊「這句話」令全網傻眼

奇葩客人屢見不鮮，不少店家遇到不講理的客人只能搖頭認賠，以免破壞商譽。有網友分享，他賣肉鬆時遇到客人僅願意買10元的量，但他強調「最少30元」，對方稱「太多吃不完」便轉身離去，令他傻眼，轉頭聽到隔壁魚攤的爭吵聲，過程曝光後令他自嘲「好吧！那個30元太多吃不完的沒那麼瘋」。

一名老闆於《爆廢1公社》上分享，日前遇到一名只願意買10元肉鬆的客人，即便向其解釋無法秤重「最少需購入30元」，客人仍堅持「量太多」便轉身離去。當原PO心中碎念「不到2兩說太多？」，卻見隔壁魚攤老闆大發雷霆，一問之下才知，客人表示要買新鮮的活鱸魚，還強調「要殺」，但當老闆拿起槌子用力一敲，客人卻立刻大叫「牠死了，那我不要了」，兩人因此產生衝突，這讓原PO聽完頓時覺得「那個30元太多吃不完的，好像也沒那麼瘋」。

網友紛紛傻眼表示，「買魚的真不是笑話？正常人會被揍吧」、「笑死，你們遇到同個客人吧」、「現在的人是不是壓力都太大了，總有一些奇怪舉動」、「這樣能從市場全身而退，而不被打死，想必其過人之處」、「這客人真的是超經典的」、「這是來找碴的…」、「老闆太難了」。