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帶團遊「哈尤溪」乾等3小時 導遊怨：不只調高收費還超收遊客

聯合新聞網 / 綜合報導
屏東縣霧台鄉的哈尤溪秘境近年爆紅，尤其是七彩岩壁及「雲豹之湯」讓人驚豔。 報系資料照(記者翁禎霞／攝影)
屏東縣霧台鄉的哈尤溪秘境近年爆紅，尤其是七彩岩壁及「雲豹之湯」讓人驚豔。 報系資料照(記者翁禎霞／攝影)

近日有旅遊業者帶團參觀屏東霧臺深山秘境哈尤溪，但由於哈尤溪旅程需由當地部落帶路才能入山，就有導遊抱怨明明約好套裝行程，卻經常被延誤，不僅沒有告知延誤原因，還讓旅行團一行人在原地空等3小時，讓不少遊客氣的大喊抵制。

導遊東方在臉書PO文抱怨到，自今年1月起，霧臺鄉公所申請哈尤溪成為全國第一個「原住民族地區自然人文生態景觀區」後，本以為是為了讓當地永續發展，但部落卻將往年向遊客收取的1千5百元入山費，調高至1千9百元，且管制人數由原定的200人提高至600人，「不但服務更差，品質更糟！」

東方透露，該部落載運遊客的車輛只有50、60輛容納8人的箱型車，更因維修保養、人力安排等問題使每日出勤車輛剩下40台，又因遊客超收緣故，「原本上午10點應該到哈尤溪的遊客被拖到下午快2點才出發，且好不容易下車步行到景點沒幾分鐘，當地工作人員又催促著時間關係要趕著返程， 無辜遊客只能匆匆上車」，拖延遊客入山時間已是常態，不只未見解釋還壓縮遊客遊覽時間，實在不可取。

屏東縣霧臺鄉由部落族人提出申請「自然人文生態景觀區」，範圍涵蓋阿禮、神山、大武部落，面積合計約1435萬2390平方公尺，區域內包括大武部落七彩岩壁哈尤溪、雲豹之湯、阿禮部落的小鬼湖林道，及神山部落的神山瀑布。

屏東縣 旅行團 導遊 原住民

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